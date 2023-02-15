Понад $100 млн придбали клієнти в Sense SuperApp для розміщення на депозиті

Валюту на понад 100 млн доларів придбали клієнти через цифровий банк Sense SuperApp для подальшого розміщення на депозит. Українці відкрили понад 60 тисяч таких депозитів в Sense Bank, а середня сума вкладу склала близько 1630 доларів.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Нагадаємо, Національний банк домовився 21 жовтня з українськими фінустановами про запровадження можливості для клієнтів купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку.

Послуга дає можливість придбати валюту за останнім зафіксованим курсом НБУ (37,40 за долар та 40,20 за євро), що значно вигідніше ніж готівковий валютообмін, а також без додаткових комісій.

Як повідомили у Sense Bank, після запровадження цієї послуги, найбільш популярним серед клієнтів банку став строковий вклад "Прибутковий" у доларах США від трьох місяців з дохідністю від 2,5% до 6%. При цьому, кошти з понад 60% депозитних угод після завершення їх терміну було розміщено клієнтами повторно.

Для того, щоб придбати іноземну валюту (долар/євро) онлайн у цифровому банку Sense SuperApp для подальшого розміщення на депозит, клієнту необхідно у меню "Продукти" перейти в розділ "Депозит або кредит" та натиснути "Депозит".

Після цього обрати валюту вкладу та депозит "Прибутковий", зафіксувавши строк на 3 місяці та більше, а також вказати рахунок у гривні, з якого будуть списані кошти та обрати валютний рахунок, на який повернуться кошти після завершення дії депозиту. Всі ці операції можна зробити за декілька хвилин.

Нагадаємо, крім Sense Bank, цією можливістю скористалися й інші фінустанови. Так, ПриватБанк запустив валютний вклад "Капітал" для захисту гривневих заощаджень клієнтів, валюту для якого можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ.