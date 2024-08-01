Одеська ОВА запустила програму підтримки енергонезалежності малого та середнього бізнесу

Одеська обласна військова адміністрація запустила нову програму підтримки енергонезалежності для малого та середнього бізнесу регіону.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Програма спрямована на розширення доступу підприємців до фінансових ресурсів для придбання енергообладнання та систем безперебійного живлення.

Згідно з умовами програми, підприємці можуть отримати компенсацію 5% відсоткової ставки за кредитами на придбання різноманітного енергообладнання. Це включає електрогенератори, джерела безперебійного живлення, сонячні, газопоршневі та газотурбінні електростанції, а також твердопаливні котли.

Максимальна сума щомісячної компенсації становить 45 000 гривень за одним кредитним договором, а максимальний термін компенсації - 3 роки. Це означає, що бізнес отримує кредит за певною відсотковою ставкою, а обласна адміністрація компенсує 5% цієї ставки.

Як отримати компенсацію

Для участі в програмі підприємці повинні подати заявку до Одеської ОВА разом з необхідними документами. До заяви слід додати:

завірену суб’єктом підприємництва копія статуту (для юридичних осіб);

довідку про відсутність кредиторської заборгованості з платежів, контроль за справляння якими покладено на контролюючі органи;

згоду на обробку і використання податкової та статистичної інформації;

довіреність на право підпису документів (у випадку підписання документів не керівником підприємства, а іншою особою);

копію кредитного договору з банком разом із усіма додатками;

довідку з банку (з ким укладено кредитний договір) про відсутність простроченої заборгованості.

В Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Для того, щоб українці мали змогу самостійно забезпечувати себе електроенергією, уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу. Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Додамо, що ПриватБанк та Ощадбанк відкрили прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

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