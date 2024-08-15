Білборди, SMM та дотації колишнім комунальним ЗМІ: названо міста-лідери за витратами на рекламу в 2024 році

За неповні 7 місяців 2024 року витрати на рекламу через “Prozorro” досягли 362 мільйонів гривень, що перевищує загальні витрати за весь 2023 рік, які склали 262 мільйони гривень. Найбільші суми витрачені у двох областях: Київській та Дніпропетровській. Про це повідомляє Dozorro.

Загальна тенденція у витратах залишається незмінною — найчастіше замовляються послуги з висвітлення діяльності, розробки та розміщення інформаційних матеріалів на різних платформах, включаючи соцмережі, білборди, радіо та телебачення.

Цікаво, що майже 72% загальної суми припадає на дві області: Київську (178 мільйонів гривень) та Дніпропетровську (86 мільйонів гривень).

Київщина очолює список через значні витрати на рекламу державними банками, такими як «ПриватБанк» (57 мільйонів гривень), «Ощадбанк» (28 мільйонів гривень), «Укргазбанк» (15,9 мільйонів гривень) та «Укрексімбанк» (6,6 мільйонів гривень). Без врахування банків, у Київській області укладено договорів на 70,1 мільйона гривень.

Водночас Дніпропетровська область є лідером за витратами серед міськрад. Міська рада Дніпра уклала договори на рекламні послуги на суму понад 46 мільйонів гривень, переважно через комунальні підприємства.

У трійку лідерів за витратами на рекламу також увійшла Вінницька область з загальною сумою 10 мільйонів гривень. Найбільші витрати на рекламу в регіоні зроблені Вінницькою міською радою, яка витратила 2,4 мільйона гривень на висвітлення своєї діяльності та діяльності підприємств через телебачення та ЗМІ.

Управління поліції охорони у Вінницькій області витратило 1,7 мільйона гривень на розміщення зовнішньої реклами і проведення контекстно-медійної рекламної кампанії. Вінницька обласна державна адміністрація та підпорядковані їй установи витратили 800 тисяч гривень на висвітлення своєї діяльності.

Дніпропетровська область — лідер витрат на рекламу серед міськрад

Дніпропетровська область вирізняється найбільшими витратами на рекламу серед міських рад. У Дніпрі, наприклад, лише за сім місяців 2024 року укладено контрактів на понад 46 мільйонів гривень.

Найбільшу частину витрат законтрактувало КП «Організаційно-аналітична служба», яке витратило 26 мільйонів гривень на розміщення інформації про діяльність міської ради через радіо, телебачення та друковані ЗМІ. За першу половину 2024 року це підприємство уклало вісім договорів.

Найбільшу частину витрат законтрактувало КП «Організаційно-аналітична служба», яке витратило 26 мільйонів гривень на розміщення інформації про діяльність міської ради через радіо, телебачення та друковані ЗМІ. За першу половину 2024 року це підприємство уклало вісім договорів.

Зокрема, три угоди на висвітлення в онлайн-медіа на суму 11,1 мільйона гривень, дві угоди на рекламу на радіо на 7 мільйонів гривень, два контракти на розміщення інформації в газетах на 6,4 мільйона гривень та один договір на рекламу на телеканалах «11 канал» і «Відкритий» на 2,4 мільйона гривень.

Окрім цього, інші департаменти та комунальні підприємства Дніпра також активно укладають договори на рекламу. КП «Дніпровська міська студія телебачення» ( телеканал Дніпро ТВ) планує витратити 3,8 мільйона гривень на виготовлення та розміщення інформації на білбордах та SMM-просування.

Департамент благоустрою та інфраструктури виділив 3,2 мільйона гривень, Департамент гуманітарної політики — 3,1 мільйона гривень, Департамент транспорту та транспортної інфраструктури — 2,5 мільйона гривень, Департамент соціальної політики — 2,4 мільйона гривень, а Департамент охорони здоров’я населення — 2,1 мільйона гривень.

Кривий Ріг посідає друге місце серед міських рад Дніпропетровської області за витратами на рекламу, витративши 18,3 мільйона гривень. Майже всі контракти на рекламу міської ради були укладені через КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу".

У лютому 2024 року це підприємство підписало договір з ТОВ «Телерадіокомпанія “НОВА”» на 12,6 мільйона гривень. За ці кошти підрядник має висвітлювати інформацію про безпеку та захист мешканців, виконання соціально-гуманітарних програм і роботу органів влади. Передбачено 2 000 хвилин на радіостанціях «Радіо П’ятниця», «Радіо Шансон», «Город FМ», «Радіо Кривбас», «Перець FМ», «Стильное» та 5 250 хвилин на телеканалах «Перший Міський» і «ОТВ».

Ще 5,5 мільйона гривень буде витрачено на інформування населення про діяльність міськради в пресі та інтернеті. Цей контракт отримало ТОВ «Інформаційне агентство «Кривбас Он-Лайн».

Кам’янське витратило на рекламу 12 мільйонів гривень. Рекламні послуги закуповували приблизно 20 різних департаментів, відділів та комунальних підприємств.

Найбільша сума контрактів припадає на Відділ реклами Кам'янської міської ради, який витратив 2,3 мільйона гривень. У березні він уклав угоду з ФОП Рябовим Дмитром Андрійовичем на виготовлення, розміщення та демонстрацію соціальної реклами на білбордах на 1,5 мільйона гривень. У травні та липні ще по 500 тисяч гривень були витрачені на висвітлення діяльності виконавчих органів Кам'янської міської ради на інтернет-ресурсах. Ці послуги надала ТОВ «ІА ”Спектр”», яка також отримала аналогічний підряд у березні на 98 тисяч гривень.

Водночас КП «Міська інформаційна служба» закупило рекламу на 1,9 мільйона гривень, зокрема на розміщення новин та висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в газеті «Любиме місто». Підрядником у цьому випадку стало ТОВ «С-Колегія».

Київ: комунікаційні кампанії та соціальна реклама

Київська область витратила 8 мільйонів гривень на рекламу, з яких значна частина була спрямована на розробку і просування соціальних комунікаційних кампаній. Найбільшими замовниками рекламних послуг у цьому регіоні стали кілька ключових організацій.

Найбільші витрати припадають на КП «Центр комунікації», яке витратило 3,9 мільйона гривень на 11 різних кампаній. Серед основних витрат:

472 тисячі гривень — популяризація послуг для ВПО та неурядових організацій;

375 тисяч гривень — кампанія «Сила у вогні» для комплектування артилерійської бригади Національної гвардії України;

374 тисячі гривень — набір співробітників для важливих міських сфер під час воєнного стану;

370 тисяч гривень — інформування про діяльність аварійно-рятувальних служб;

300 тисяч гривень — роз’яснення роботи електронних сервісів міста.

Водночас департамент суспільних комунікацій КМДА витратив 1,6 мільйона гривень на різні комунікаційні кампанії. Зокрема, 480 тисяч гривень було виділено на вшанування подвигу Захисників та Захисниць України. 387 тисяч гривень пішло на перейменування об'єктів топоніміки і роз’яснення встановлення меморіальних дощок.

Також 362 тисячі гривень було витрачено на роз’яснення роботи мобільних бригад екстреного втручання, а 315 тисяч гривень — на промоцію волонтерства та активності серед дітей і молоді.

Фінансова підтримка колишніх комунальних медіа

У Івано-Франківську три департаменти та міська рада закуповували рекламні послуги. Найбільша частина витрат, 3,6 мільйона гривень, пішла на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та питань життєдіяльності міста в газеті «Західний кур’єр». Зазначається, що закупівлю здійснив Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій та комунікацій з мешканцями Івано-Франківської міської ради.

Цікаво, що газета «Західний кур’єр» раніше була комунальною і заснована міською радою, але у 2016 році її реформували в приватну згідно з законом про реформування комунальних медіа.

Інші міста також підтримують колишні комунальні газети. Наприклад, ТОВ «Газета "Наше місто"», яка отримала два контракти на 6,4 мільйона гривень для висвітлення діяльності місцевої влади Дніпра, також була колишньою комунальною газетою.

Однак Дніпро продовжує підтримувати газету не лише через контракти на висвітлення діяльності. У грудні 2023 року Департамент місцевого самоврядування та інформаційної політики передплатив газети на суму понад 5,2 мільйона гривень.

Додамо, що згідно із законом про реформування державних та комунальних друкованих медіа, ухваленим у 2015 році, державні та комунальні видання повинні були до 2018 року відійти від підпорядкування органів влади і стати незалежними.

Закон передбачав виняток, дозволяючи реформованим медіа зберігати пріоритетне право на укладення договорів щодо висвітлення діяльності місцевих органів влади. Таким чином, місцева влада може продовжувати підтримувати газети, що раніше були комунальними.

Згідно з новим законом «Про медіа», подібна реформа мала б також охопити комунальні телерадіокомпанії. Однак через воєнний стан реорганізація цього сектора відкладена. Закон передбачає, що реформа має розпочатися протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

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