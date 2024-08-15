Билборды, SMM и дотации бывшим коммунальным СМИ: названы города-лидеры по расходам на рекламу в 2024 году

За неполные 7 месяцев 2024 года расходы на рекламу через Prozorro достигли 362 миллионов гривен, что превышает общие расходы за весь 2023 год, которые составили 262 миллиона гривен. Наибольшие суммы израсходованы в двух областях: Киевской и Днепропетровской. Об этом сообщает Dozorro.

Общая тенденция в расходах остается неизменной — чаще всего заказываются услуги по освещению деятельности, разработке и размещению информационных материалов на разных платформах, включая соцсети, билборды, радио и телевидение.

Интересно, что почти 72% от общей суммы приходится на две области: Киевскую (178 миллионов гривен) и Днепропетровскую (86 миллионов гривен).

Киевщина возглавляет список из-за значительных расходов на рекламу государственными банками, такими как ПриватБанк (57 миллионов гривен), Ощадбанк (28 миллионов гривен), Укргазбанк (15,9 миллионов гривен) и Укрэксимбанк (6,6 миллионов) гривен). Без учета банков в Киевской области заключены договоры на 70,1 миллиона гривен.

В то же время Днепропетровская область является лидером по расходам среди горсоветов. Городской совет Днепра заключил договоры на рекламные услуги на сумму более 46 миллионов гривен, преимущественно через коммунальные предприятия.

В тройку лидеров по расходам на рекламу вошла Винницкая область с общей суммой 10 миллионов гривен. Наибольшие расходы на рекламу в регионе сделаны Винницким городским советом, который потратил 2,4 миллиона гривен на освещение своей деятельности и деятельности предприятий через телевидение и СМИ.

Управление полиции охраны в Винницкой области потратило 1,7 миллионов гривен на размещение наружной рекламы и проведение контекстно-медийной рекламной кампании. Винницкая областная государственная администрация и подчиненные ей учреждения потратили 800 тысяч гривен на освещение своей деятельности.

Днепропетровская область — лидер расходов на рекламу среди горсоветов

Днепропетровская область отличается наибольшими затратами на рекламу среди городских советов. В Днепре, например, только за семь месяцев 2024 года заключены контракты на более чем 46 миллионов гривен.

Наибольшую часть расходов законтрактовало КП «Организационно-аналитическая служба», которое потратило 26 миллионов гривен на размещение информации о деятельности городского совета через радио, телевидение и печатные СМИ. За первую половину 2024 года предприятие заключило восемь договоров.

Наибольшую часть расходов законтрактовало КП «Организационно-аналитическая служба», которое потратило 26 миллионов гривен на размещение информации о деятельности городского совета через радио, телевидение и печатные СМИ. За первую половину 2024 года предприятие заключило восемь договоров.

В частности, три соглашения на освещение в онлайн-медиа на сумму 11,1 миллиона гривен, два соглашения на рекламу на радио на 7 миллионов гривен, два контракта на размещение информации в газетах на 6,4 миллиона гривен и один договор на рекламу на телеканалах. 11 канал» и «Открытый» на 2,4 миллиона гривен.

Кроме того, другие департаменты и коммунальные предприятия Днепра также активно заключают договоры на рекламу. КП "Днепровская городская студия телевидения" ( телеканал Днепр ТВ) планирует потратить 3,8 миллиона гривен на изготовление и размещение информации на билбордах и SMM-продвижение.

Департамент благоустройства и инфраструктуры выделил 3,2 миллиона гривен, Департамент гуманитарной политики – 3,1 миллиона гривен, Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры – 2,5 миллиона гривен, Департамент социальной политики – 2,4 миллиона гривен, а Департамент здравоохранения населения — 2,1 миллиона гривен.

Кривой Рог занимает второе место среди городских советов Днепропетровской области по расходам на рекламу, потратив 18,3 миллиона гривен. Почти все контракты на рекламу городского совета были заключены через КП "Институт развития Кривого Рога".

В феврале 2024 года предприятие подписало договор с ООО «Телерадиокомпания “НОВА”» на 12,6 миллиона гривен. За эти средства подрядчик должен освещать информацию о безопасности и защите жителей, выполнении социально-гуманитарных программ и работе органов власти. Предусмотрено 2 000 минут на радиостанциях "Радио Пятница", "Радио Шансон", "Город FМ", "Радио Кривбасс", "Перец FМ", "Стильное" и 5 250 минут на телеканалах "Первый Городской" и "ОТВ" .

Еще 5,5 миллиона гривен будут потрачены на информирование населения о деятельности горсовета в прессе и интернете. Этот контракт получил ООО «Информационное агентство «Кривбасс Он-Лайн».

Каменское потратило на рекламу 12 миллионов гривен. Рекламные услуги закупали около 20 различных департаментов, отделов и коммунальных предприятий.

Наибольшая сумма контрактов приходится на отдел рекламы Каменского городского совета, который потратил 2,3 миллиона гривен. В марте он заключил соглашение с ФЛП Рябовым Дмитрием Андреевичем на изготовление, размещение и демонстрацию социальной рекламы на биллбордах на 1,5 миллиона гривен. В мае и июле еще по 500 тысяч гривен потрачены на освещение деятельности исполнительных органов Каменского городского совета на интернет-ресурсах. Эти услуги предоставила ООО «ИА Спектр», которая также получила аналогичный подряд в марте на 98 тысяч гривен.

В то же время КП «Городская информационная служба» закупило рекламу на 1,9 миллиона гривен, в том числе на размещение новостей и освещение деятельности органов местного самоуправления в газете «Любимый город». Подрядчиком в этом случае стало ООО "С-Коллегия".

Киев: коммуникационные кампании и социальная реклама

Киевская область потратила 8 миллионов гривен на рекламу, из которых значительная часть была направлена на разработку и продвижение социальных коммуникационных кампаний. Крупнейшими заказчиками рекламных услуг в регионе стали несколько ключевых организаций.

Наибольшие расходы приходятся на КП «Центр коммуникации», которое потратило 3,9 миллиона гривен на 11 разных кампаний. Среди основных затрат:

472 тысячи гривен – популяризация услуг для ВПЛ и неправительственных организаций;

375 тысяч гривен – кампания «Сила в огне» для комплектования артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины;

374 тысячи гривен – набор сотрудников для важных городских сфер во время военного положения;

370 тысяч гривен — информирование о деятельности аварийно-спасательных служб;

300 тысяч гривен – разъяснение работы электронных сервисов города.

В то же время, департамент общественных коммуникаций КГГА потратил 1,6 миллиона гривен на различные коммуникационные кампании. В частности, 480 тысяч гривен было выделено в честь подвига Защитников и Защитниц Украины. 387 тысяч гривен ушло на переименование объектов топонимики и разъяснение установления мемориальных досок.

Также 362 тысяч гривен было потрачено на разъяснение работы мобильных бригад экстренного вмешательства, а 315 тысяч гривен — на продвижение волонтерства и активности среди детей и молодежи.

Финансовая поддержка бывших коммунальных медиа

В Ивано-Франковске три департамента и городской совет закупали рекламные услуги. Наибольшая часть расходов, 3,6 миллиона гривен, пошла на освещение деятельности органов местного самоуправления и жизнедеятельности города в газете «Западный курьер». Отмечается, что закупку осуществил Департамент стратегического развития, цифровых трансформаций и коммуникаций с жителями Ивано-Франковского городского совета.

Интересно, что газета «Западный курьер» раньше была коммунальной и основана городским советом, но в 2016 году ее реформировали в частную по закону о реформировании коммунальных медиа.

Остальные города также поддерживают бывшие коммунальные газеты. К примеру, ООО «Газета "Наш город"», которая получила два контракта на 6,4 миллиона гривен для освещения деятельности местных властей Днепра, также была бывшей коммунальной газетой.

Однако Днепр продолжает поддерживать газету не только из-за контрактов на освещение деятельности. В декабре 2023 года Департамент местного самоуправления и информационной политики подписал газеты на сумму более 5,2 миллионов гривен.

Добавим, что по закону о реформировании государственных и коммунальных печатных медиа, принятом в 2015 году, государственные и коммунальные издания должны были до 2018 года отойти от подчинения органов власти и стать независимыми.

Закон предусматривал исключение, позволяя реформированным медиа сохранять приоритетное право на заключение договоров по освещению деятельности местных органов власти. Таким образом, местные власти могут продолжать поддерживать ранее коммунальные газеты.

Согласно новому закону «О медиа», подобная реформа должна также охватить коммунальные телерадиокомпании. Однако из-за военного положения реорганизация этого сектора отложена. Закон предусматривает, что реформа должна начаться в течение шести месяцев после завершения военного положения.

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