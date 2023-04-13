Фонд держмайна оприлюднив об’єкти, які виставлять на аукціон наступного тижня - що продаватимуть

Наступного тижня Фонд державного майна планує продати з молотка 12 об’єктів. Серед лотів - Ізмаїльський винзавод. Про це повідомляють на сайті ФДМУ.

Наступного тижня команда ФДМУ планує провести 12 приватизаційних аукціонів. Аукціони заплановані у Волинській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській, Миколаївській, Чернівецькій та Черкаській областях.

Серед об’єктів, які можна придбати:

Ізмаїльський винзавод (стартова ціна: 17,9 млн грн);

комплекс "Придніпровський" на Черкащині (2,6 млн грн.);

комплекс будівель у Миколаївській області, площею (201,6 тис. грн);

нерухомість на Дніпропетровщині (149,8 тис. грн);

Центр стандартизації і метрології у Дніпрі (110 тис. грн).

"Винзавод у місті Ізмаїл заснований у 1949 році. Тут можна виробляти високоякісні вина та алкогольні напої, а кліматичні умови на півдні України можна порівняти з найкращими виноробними регіонами Європи – Міжнародна організація виноградарства і виноробства зіставляла цю географічну зону з Бордо, Тосканою і Ріохою", - пишуть в ФДМУ.

Серед переваг заводу – повний цикл виробництва продукції – від лози до бокала.

До складу активів винзаводу входять виносховище, цех переробки винограду, цехи розливу, цех виготовлення шампанських вин, склад готової продукції, виставковий комплекс та адмінбудівлі.

На початку квітня на аукціоні продали Закарпатське вертолітне об’єднання, яке входило до "Укроборонпрому". На підприємстві працювали над обладнанням для АН-225 "Мрія”. За приватизований об’єкт держава отримає понад 40 млн грн.

Новий господар отримає комплекс з 75 будівель та споруд, які знаходяться у трьох населених пунктах вздовж траси.

Раніше на Закарпатському вертолітному об’єднанні був налагоджений повний цикл виробництва вертольотів: від комплектуючих малих деталей до окремих частин пасажирських авіалайнерів.

На цьому підприємстві виготовляли складові до літаків сімейства ТУ, крісла на літаки АН-24, ІЛ-76, ТУ-154, крила, монтували спортивний гелікоптер МІ-34.

Також у Фонді державного майна повідомили, що готуються виставити на приватизацію Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який до конфіскації належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову.

В ФДМУ зазначили, що планують швидко виставити на аукціон і Миколаївський глиноземний завод російського мільярдера Олега Дерипаски.

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про особливості припинення державних підприємств, які існують тільки на папері та генерують збитки. Таких підприємств, за оцінками Фонду держмайна понад 1200.

Для їхньої ліквідації потрібно понад 30 млн грн.

Ухвалений закон запроваджує механізм самофінансування процедури ліквідації, тобто на це не будуть витрачатися додаткові бюджетні гроші. Для цьої процедури будуть залучатимуться кваліфіковані досвідчені спеціалісти.

За це вони зможуть отримати оплату у розмірі від 3% до 5% від вартості ліквідованого об'єкта.