"Шляхи солідарності" принесли українській економіці близько €50 мільярдів доходу

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан заявила, що реорганізація логістичних маршрутів у Східній Європі два роки тому через так звані "шляхи солідарності" забезпечила економічну стабільність України та Молдови, а також допомогла уникнути глобальної продовольчої кризи.

Про це йдеться на сайті ЄС.

За цей час українська економіка отримала приблизно 50 мільярдів євро доходу. Також ці коридори зміцнили економічні зв’язки України з ЄС, імпорт з якого наразі становить близько 107 мільярдів євро.

До сьогоднішнього дня через ці коридори було експортовано понад 136 мільйонів тонн українських товарів, включаючи зерно, мінерали та сталь, а також імпортовано понад 52 мільйони тонн основних товарів, таких як паливо, транспортні засоби, добрива та військова і гуманітарна допомога.

Коридори проходять через Дунайський регіон, Польщу, Балтію та Адріатику, використовуючи залізничні, автомобільні та внутрішні водні шляхи.

Європейська комісія та міжнародні фінансові організації мобілізували понад 2 мільярди євро для підтримки цих коридорів. Протягом останніх двох років Комісія координувала роботу органів влади та транспортної спільноти в ЄС, Україні та Молдові для усунення адміністративних та інфраструктурних бар’єрів та підвищення ефективності торгівлі.

Пріоритетними напрямками стали управління рухом, прикордонні процедури та інвестиції в інфраструктуру та логістичне обладнання.

Наразі, "шляхи солідарності" залишаються безпечним варіантом для торгівлі України та Молдови з рештою світу, які ЄК створила два роки тому для покращення транспортних маршрутів між ЄС, Україною та Молдовою у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну.

Хоча український Чорноморський коридор, створений 2023 року, є важливим, Дунайський і польсько-балтійський коридори також залишаються ключовими для імпорту, тоді як Адріатичний коридор відіграє важливу роль в експорті, окрім сільськогосподарського сектору України.

Через блокаду кордону польськими страйкарями, яка тривала майже пів року, основний сухопутний експорт з України здійснювався переважно залізницею. Загальний обсяг вантажоперевезень залізницею у лютому склав 14,55 млн тонн, що на 420 тис. тонн більше, ніж у січні.

А порівняно з березнем 2023 року, в березні 2024 — у всіх видах сполучення "Укрзалізниця" перевезла на третину більше вантажів — 16 млн тонн. Це також на 10% більше теж рекордних показників лютого 2024.

Загалом, у першому кварталі 2024 року обсяг перевезень залізничним транспортом зріс на 70% у порівнянні з показниками за аналогічний період 2023 року.

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