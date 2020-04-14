ЗалшайсяВдома: к Пасхе в онлайн-маркете Rozetka появились освященные паски

На сайте Rozetka появились пасхи и пасхальные наборы, освященные священнослужителями Православной церковьи Украины (ПЦУ). Доставка заказов домой будет бесплатной.

Как надеются в компании, это поможет верующими оставаться в пасхальную ночь дома и снизить риски заражения коронавирусом.

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Три тысячи освященных куличей Rozetka в передаст в военным на фронт на Донбасс.

В пасхальное воскресенье, 19 апреля, власти не будут запрещать служения в храмах, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По его словам, сейчас каждая церковь решает, каким образом освящать пасхальную корзинку. На вопрос, кто будет контролировать количество людей в храмах, Игорь Клименко ответил, что это будут делать сами священники.

В таком случае высоким остается риск распространения заражения. Это показала ситуация минувшее воскресенье. Этот было Вербное воскресенье, и в церкви по всей Украине пришло на обряд "освещения вербы" более 126 тысяч человек. Причем в большинстве случаев не соблюдалось требование карантина держать друг от друга дистанцию в полтора метра, как и других карантинных норм, требующих, в том числе, чтобы возле церкви или в самой церкви не собиралось больше 10 человек, причем все должны быть в масках.

Полиция заявила, что нарушения зафиксированы в семи областях: Ровенской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской, Луганской, Полтавской и Киевской.

А сегодня в Киеве по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям на карантин закрыта Киево-Печерская Лавра. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки в столице, 63 — в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, два монаха с COVID-19 скончались.

А также из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Киеве по согласованию с религиозными организациями поминальные дни перенесены на июнь.

Согласно опросу соцгруппы "Рейтинг" 85 % респондентов не планируют идти на Пасху в церковь из-за эпидемии коронавируса. Это на 64% больше, чем в марте этого года. Собираются посетить церковные мероприятия — 4% опрошенных (в марте этот показатель составлял 39%). Еще 7 % пойдут в храм только для того, чтобы посвятить пасхальную корзину. В марте таких было 35 %.

На 14 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

Напомним, что в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.