У "Слузі народу" пропонують легалізувати тарологів, екстрасенсів і знахарів: що передбачає законопроєкт

Депутат Верховної Ради Сергій Гривко ("Слуга народу") пропонує парламенту законодавчо врегулювати діяльність осіб, що надають "езотеричну освіту". Відповідний проєкт закону №10283 він вніс 23 листопада.

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Він передбачає внесення до закону про освіту нової статті 21-1, яка б визначала особливості нового для законодавства явища. Так, езотеричною освітою пропонується визначити вид неформальної освіти, при якому людина отримує знання та інформацію, призначені для обмеженого кола осіб і які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям.

"У процесі езотеричної освіти людина, яка має суб’єктивні знання і досвід у певному напрямку езотерики (астрологія, тарологія, нумерологія, рунологія, екстрасенсорика, знахарство, цілительство, йога та інші сфери духовних, енергетичних та фізичних практик) виступає наставником і передає свої знання та досвід учням, які на добровільній основі виявили бажання отримати такі знання та досвід", - йдеться в документі.

Гривко пропонує дати самозайнятим особам, що здійснюють діяльність у сфері "езотеричної освіти", можливість добровільно у встановленому Кабінетом міністрів порядку подати до Міністерства освіти і науки заяву про включення себе до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти за обраним напрямком езотерики.

Передбачено, що за включення до реєстру заявник має сплатити адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного календарного року (зараз це 6700 гривень). Надалі така людина матиме сплачувати щорічно до 1 квітня збір за продовження перебування в реєстрі.

Таким особам гарантується прво проведення тренінгів, навчальних курсів та інших освітніх заходів на підставі самостійно розроблених освітніх програм, з видачею своїм учням іменних стилізованих дипломів встановленої форми про отримання знань та досвіду у визначеній сфері езотерики.

Вони будуть відображатися й у реєстрі. За видачу іменного диплома наставник сплачуватиме один прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року (зараз це 2684 гривні).

Також езотерики отримають право на захист своєї ділової репутації, на реєстрацію прав інтелектуальної власності на свої програми, методи, технології та практики, на утворення своїх закладів освіти з використанням терміну "школа/інститут/академія езотерики".

При цьому законопроєктом забороняється наставникам здійснювати у будь-якій формі виготовлення, зберігання та розповсюдження інформації з пропагандою культу насильства і жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації, а також будь-яким іншим способом поширювати вказані ідеї серед населення.

Підставами для виключення з реєстру езотериків визначено заяву самої такої особи, поданою до Міносвіти; несплату в установлений термін адмінзбору; а також систематичне порушення вимог законодавства про освіту.

Чому внесено законопроєкт про езотериків

У пояснювальній записці автор вказує, що на даний час у суспільстві, за його оцінкою, сформувалася необхідність визнання езотеричних послуг та езотеричної освіти невід’ємною частиною сучасного життя.

"Беручи до уваги активне поширення серед населення езотеричних знань та думок, зростання популярності користування езотеричними послугами, а також наявність у наукових колах прямих дискусій та обґрунтувань щодо доцільності застосування езотеричних вчень у життєдіяльності людини, езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості у суспільстві, а також напрямком освіти", - заявляє він.

Гривко при цьому вказує, що у реаліях сьогодення "практично кожний бажаючий" може назвати себе провидцем чи езотериком, не маючи відповідних знань і досвіду, обманювати людей і заробляти на цьому.

"Ринок езотеричних послуг жодним чином не врегульований, а відтак доброчесні езотерики не захищені у своїй діяльності. Це відкриває поле для діяльності шахраїв і люди, які звертаються за такими послугами, можуть бути ошукані", - пише він, додаючи, що й держава не отримує податків від провадження такими суб’єктами підприємницької діяльності.

Нагадаємо при цьому, що в липні минулого року було прийнято закон, який, зокрема, врегулював діяльність народних цілителів. Однак він буде введений у дію лише через 30 місяців після завершення воєнного стану.

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