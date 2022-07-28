АМКУ дозволив передати "Нафтогазу" шість ТЕЦ, якщо той дозволить їм купувати газ будь в кого

Антимонопольний комітет надав дозвіл на передачу до статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" акцій Дніпровської, Криворізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської та Сєвєродонецької теплоелектроцентралей.

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Як вказує в своєму повідомленні АМКУ, передача здійснюється на підставі постанови Кабінету міністрів №857 від 11 серпня 2021 року.

Комітет встановив, що зазначена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку електроенергії, бо сукупна частка групи "Нафтогаз" й об’єктів набуття контролю після концентрації становитиме менше 1%.

Водночас під час розгляду справ про концентрацію кожної ТЕЦ АМКУ зосередив увагу саме на ринку природного газу, який є сировиною для виробництва теплової та електричної енергії зазначеними підприємствами та об'єктом видобування та реалізації з боку "Нафтогазу".

Комітет вказує, що після того, як з 1 серпня припинить свою діє положення про спеціальні обов’язки щодо постачання суб’єктами ринку газу палива виробникам теплової енергії, виникне ризик порушення антимонопольного законодавства з боку групи "Нафтогаз", зокрема у вигляді усунення чи обмеження конкуренції для інших постачальників газу.

АМКУ попередив, що через це може відмовити в концентрації та запропонував внести пропозиції щодо зобов’язань, які б могли усунути потенційно можливий негативний вплив на конкуренцію.

"Нафтогаз" же повідомив про готовність взяти на себе такі зобов’язання. Основний їх зміст полягає в обов’язку НАК забезпечити придбання ТЕЦ газу для їх потреб на конкурентних засадах після втрати чинності ПСО. Про виконання зобов’язань "Нафтогаз" повинен звітувати перед АМКУ щорічно до 1 квітня впродовж трьох років після скасування спецобов'язків.

Зазначимо, однак, що з часу виникнення ініціативи про передачу зазначених ТЕЦ "Нафтогазу" вже дві з них - Херсонська та Сєвєродонецька - опинилися на окупованій Росією території.