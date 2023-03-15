Енергосистема працює з резервом потужності, але у двох областях можливі відключення

Енергосистема України 15 березня працює без обмежень споживачів та з резервом потужності.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко,пише пресслужба Міненерго.

"Сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності", - зазначив він.

За його словами, у деяких регіонах, зокрема на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії, пов’язані із ремонтами електромереж.

Також Галущенко повідомив, що 14 березня вдалося відновити електропостачання постраждалих від рашистських обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, вночі 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.

Міністр енергетики Герман Галущенко 13 березня повідомив, що ситуацію в енергосистемі після останнього масованого обстрілу стабілізували.