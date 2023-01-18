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Місія МАГАТЕ запрацювала на Чорнобильській АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 18 січня запустило на Чорнобильській АЕС роботу своєї місії.
Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні мною було запущено місію МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Чорнобилі", - зазначив він.
За його словами, експерти МАГАТЕ "перебуватимуть на всіх українських АЕС з метою надання життєво важливої допомоги у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки в ці надзвичайно складні та відповідальні часи".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні.
МАГАТЕ 17 січня запустило на Рівненській атомній електростанції роботу своєї місії щодо підтримки та сприяння.