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Місія МАГАТЕ запрацювала на Рівненській АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії 17 січня запустило на Рівненській атомній електростанції (Вараш, Рівненська область) роботу своєї місії щодо підтримки та сприяння. Про це йдеться у його повідомленні.
Напередодні аналогічну групу було розгорнуто на Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області. Там же гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з міністром енергетики України Германом Галущенком, керівником Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петром Котіним та керівником Держінспекції ядерного регулювання Олегом Кориковим.
18 січня очікується запуск місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння на недіючій Чорнобильській АЕС у Київській області. Крім того, групу експертів агентства найближчими днями буде розгорнуто і на Хмельницькій АЕС. Постійна ж присутність МАГАТЕ на окупованій Росією Запорізькій АЕС в Енергодарі була заснована ще у вересні. На останній сьогодні агентство може розміщувати до чотирьох експертів.
Сумарно ж завдяки постійній присутності груп МАГАТЕ на всіх чотирьох діючих українських АЕС і ЧАЕС воно матиме одночасно 11-12 співробітників на місцях, що для організації є безпрецедентним.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Присутність наших експертів на українських атомних енергетичних об'єктах та на Чорнобильському майданчику інтенсифікує та поглиблює нашу технічну діяльність, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час жахливої та трагічної війни в Україні", - заявив Гроссі.
Він також повідомив, що цього тижня продовжить зустрічі в Києві з представниками української влади з приводу пропозиції щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.
"ЗАЕС, розташована на передовій, як ніколи потребує захисної зони. Я, як і раніше, сподіваюся, що він буде узгоджений і реалізований найближчим часом, хоча я, звісно, хотів би прискорити виконання плану. Я прагну домогтися істотного прогресу на зустрічах на цьому тижні в Києві з українським урядом. Я також просуватиму свої паралельні консультації з Російською Федерацією", - сказав глава агентства.
Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня, а ще першого дня війни, 24 лютого, захопили виведену з експлуатацію після аварії в 1986 році Чорнобильську АЕС. ЗАЕС досі перебуває під російською окупацією, тоді як ЧАЕС російські війська залишили 31 березня.
Рівненська ж атомна електростанція розташована на півночі відповідної області, за 65 кілометрів за пряму від кордону України з Білоруссю. Додамо, що українська влада останнім часом на офіційному рівні регулярно спростовує можливість військового вторгнення в Україну з цього боку, проте при цьому регулярно звітує про заходи безпеки, до яких вдається через таку загрозу, зокрема про мінування кордону з Білоруссю, облаштування окопів, контрдиверсійні навчання та масові поліцейські перевірки населення.