Місія МАГАТЕ запрацювала на Рівненській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії 17 січня запустило на Рівненській атомній електростанції (Вараш, Рівненська область) роботу своєї місії щодо підтримки та сприяння. Про це йдеться у його повідомленні.

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Напередодні аналогічну групу було розгорнуто на Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області. Там же гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з міністром енергетики України Германом Галущенком, керівником Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петром Котіним та керівником Держінспекції ядерного регулювання Олегом Кориковим.

18 січня очікується запуск місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння на недіючій Чорнобильській АЕС у Київській області. Крім того, групу експертів агентства найближчими днями буде розгорнуто і на Хмельницькій АЕС. Постійна ж присутність МАГАТЕ на окупованій Росією Запорізькій АЕС в Енергодарі була заснована ще у вересні. На останній сьогодні агентство може розміщувати до чотирьох експертів.

Сумарно ж завдяки постійній присутності груп МАГАТЕ на всіх чотирьох діючих українських АЕС і ЧАЕС воно матиме одночасно 11-12 співробітників на місцях, що для організації є безпрецедентним.

"Присутність наших експертів на українських атомних енергетичних об'єктах та на Чорнобильському майданчику інтенсифікує та поглиблює нашу технічну діяльність, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час жахливої та трагічної війни в Україні", - заявив Гроссі.

More IAEA experts now on the ground in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Rivne NPP (#ISAMIR). In next few days, we will have teams at all 🇺🇦 NPPs. They will provide technical assistance & help reduce nuclear dangers during ongoing conflict. pic.twitter.com/ruiHfWBON1 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 17, 2023

Він також повідомив, що цього тижня продовжить зустрічі в Києві з представниками української влади з приводу пропозиції щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

"ЗАЕС, розташована на передовій, як ніколи потребує захисної зони. Я, як і раніше, сподіваюся, що він буде узгоджений і реалізований найближчим часом, хоча я, звісно, хотів би прискорити виконання плану. Я прагну домогтися істотного прогресу на зустрічах на цьому тижні в Києві з українським урядом. Я також просуватиму свої паралельні консультації з Російською Федерацією", - сказав глава агентства.

Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня, а ще першого дня війни, 24 лютого, захопили виведену з експлуатацію після аварії в 1986 році Чорнобильську АЕС. ЗАЕС досі перебуває під російською окупацією, тоді як ЧАЕС російські війська залишили 31 березня.

Рівненська ж атомна електростанція розташована на півночі відповідної області, за 65 кілометрів за пряму від кордону України з Білоруссю. Додамо, що українська влада останнім часом на офіційному рівні регулярно спростовує можливість військового вторгнення в Україну з цього боку, проте при цьому регулярно звітує про заходи безпеки, до яких вдається через таку загрозу, зокрема про мінування кордону з Білоруссю, облаштування окопів, контрдиверсійні навчання та масові поліцейські перевірки населення.