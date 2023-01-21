Окупанти продовжують будувати військові укріплення навколо енергоблоків ЗАЕС – "Енергоатом"

Російські окупанти продовжують зводити зміцнення та будувати військові споруди навколо енергоблоків Запорізької атомної електростанції та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що через відмову частини українського персоналу ЗАЕС співпрацювати з окупантами, а також брак власних кадрів росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

Зокрема, у кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українським працівникам, котрі відмовились отримувати російські паспорти і підписувати договір із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Крім того, запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку рашисти спричинили через недотримання необхідного температурного режиму.

"Однак активність окупантів проявляється в іншому: навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) вони продовжують зводити укріплення і будувати військові споруди. Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки.Вчергове закликаємо світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що через кадровий голод на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі загарбники відкрили набір "фахівців", публікуючи оголошення про "вакансії".

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомляв, що росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену ЗАЕС. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів.