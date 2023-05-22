Підготовка до опалювального сезону: в уряді визначили, який запас газу має бути в сховищах

На засіданні Антикризового енергетичного штабу обговорили старт підготовки до наступного опалювального сезону. Зокрема, там визначили, що на початок осінньо-зимового періоду запас газу в сховищах має складати понад 14 млрд кубічних метрів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наша стратегічна мета — мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку", - зазначив він.

Також на засіданні обговорили ситуацію в електроенергетиці. Шмигаль доручив збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з ЄС.

Крім того, з усіма присутніми енергетичними підприємствами погодили план відновлення до початку опалювального сезону 1710 МВт генеруючих потужностей.

"Міненерго та Мінінфраструктури також дано завдання забезпечити роботу із захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу. Серед іншого, розглянули пропозицію з децентралізації енергомережі, зокрема, залучення громад до розбудови розосередженої генерації", - додав прем'єр.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що протягом весни і літа заплановано провести низку заходів для підготовки української енергосистеми до можливих нових ракетних атак Росії.

Він вказав на те, що російські війська завдавали ударів ракетами та дронами переважно по розподільчих станціях та об’єктах генерації: блоках, турбінах і обладнанню електростанцій.

Наприкінці січня "Нафтогаз України" повідомив про початок підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років.