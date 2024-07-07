Шість компаній зацікавилися видобутком нафти в Україні

ПАТ "Укрнафта" отримала заявки від шести компаній на спільну розробку 15 родовищ із 21, запропонованого нею для інвестицій у 2023 році.

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Про це повідомив виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку компанії Денис Кудін, пише "Інтерфакс-Україна".

Найбільша пропозиція для інвестицій становить $100 млн

"Ми отримали заявки від 6 компаній на 15 родовищ. На 6 родовищ ніхто не подав, на частину родовищ надійшла тільки одна заявка, на інші було по дві, тому доводиться робити певний внутрішній конкурс", –зазначив Кудін.

За його словами найбільша пропозиція для інвестицій в одне родовище складає $100 млн, найменша – $7 млн. По останній він уточнив, що це була найкраща пропозиція в найменше родовище.

Як повідомив Кудін, наразі процес залучення інвесторів у спільну розробку родовищ триває.

"Ми пройшли етап прийняття та оцінки пропозицій, фіналізували комерційні умови так, як їх бачать потенційні інвестори. Наступний крок – затвердження цих умов нашою наглядовою радою, розгляд міжвідомочою комісією при Міненерго, а далі – затвердження Кабміном. Ось такий процес, сподіваємося його пройти до кінця календарного року", – підкреслив представник"Укрнафти".

"Укрнафта" звернулася приблизно до 200 компаній

Кудін зауважив, що в процесі пошуку інвесторів "Укрнафта" звернулася приблизно до 200 компаній, а також з низкою компаній вела перемовини на галузевих конференціях. З цієї кількості потенційних інвесторів відгукнулися трохи більше 50, і з них пройшли комплаєнс і були допущені до Virtual Data Room з детальною інформацією про родовища 35 компаній.

При цьому Кудін уточнив, що компанії подали пропозиції у середньому в 1,5 раза кращі ніж ті, що "Укрнафта" розробили своїми силами.

Описуючи процес пошуку інвесторів, Кудін зазначив, що компанія зробила певний їхній рейтинг по країнах – в Канаді, Америці, Великій Британії, ЄС – і звернулася проактивно, а також давала оголошення в ЗМІ, на сайті, на всіх можливих галузевих заходах.

Щодо вибору 21 родовища віце-президент компанії зауважив, що за критеріями закону про угоди про розподіл продукції, "це найгірші, найбільш важковидобувні, найбільш виснажені родовища (із 89 родовищ "Укрнафти"), які потребують залучення високозатратних, новітніх технологій". Для їхньої оцінки були відцифровані дані за 80 років.

Кудін звернув увагу, що попри війну, іноземні компанії готові працювати в Україні й, зокрема, займатися видобутком нафти.

"Ми не говоримо про топові публічні компанії, де наглядові ради приймають рішення. В основному, це середнього рівня приватні компанії, де є конкретна родина власників, які продовжують керувати своїм бізнесом і ризикують своїми власними грошима. Вони готові вкладати інвестиції в $50-60-100 млн", – наголосив Кудін.

У цілому, на його думку, в нафтовидобуток протягом 10 років потрібно інвестувати приблизно $10-15 млрд, аби досягти обсягів річного видобутку в 10 млн тонн, щоб могло забезпечити енергонезалежність України в цьому напрямку.

Нагадаємо, ПАТ «Укрнафта» почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

У червні повідомлялося, що ПАТ "Укрнафта" розпочала зводити нову свердловину на північному сході України. Закінчення будівництва заплановано на серпень 2024 року.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.