Споживачі відкликають скарги на обленерго через відключення світла: чи скасують перевірки

У зв'язку з покращенням ситуації з електропостачанням в Україні збільшилась кількість звернень споживачів, в яких вони просять не розглядати свої попередні скарги щодо недотримання графіків відключень світла.

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Про це повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Це дає підстави регулятору приймати рішення про скасування проведення чергових перевірок, що були заплановані раніше", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на своєму засіданні 7 березня регулятор прийняв рішення щодо втрати чинності рішень про проведення позапланових виїзних перевірок "Волиньобленерго" та "Чернівціобленерго".

Крім того, НКРЕКП відзначає, що результати проведених перевірок операторів систем розподілу (ОСР) свідчать про позитивну динаміку виконання ними вимог чинного законодавства щодо дотримання графіків відключень та належного інформування про перерви в електропостачанні.

Також суттєво покращилась комунікація компаній зі споживачами, досягнуто належного рівня інформування про відключення.

Нагадаємо, Міністерство енергетики в кінці листопада 2022 року видало наказ, згідно з яким Державна інспекція енергетичного нагляду протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.