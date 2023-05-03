У Держагентстві з управління зоною відчуження порахували, скільки потрібно на відновлення Чорнобильської АЕС

Для відновлення до того стану, в якому ДСП "Чорнобильська АЕС" перебувала до повномасштабного вторгнення, знадобиться 1,6 млрд гривень. Про це Укрінформу повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

Російські окупанти пошкодили і розграбували офісну та комп'ютерну техніку на суму 230 млн грн за балансовою вартістю.

"Щоб привести ДСП "ЧАЕС" у довоєнний стан та відновити все необхідне, наразі потрібно 1,6 млрд гривень", – порахували в держагентстві.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 18 січня 2023 року запустило на Чорнобильській АЕС роботу своєї місії.

Раніше в міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів оцінили шкоду, яку завдали російські окупанти українській живій природі за рік війни, у майже 1,9 трильйона гривень.

"Крім того, з перших днів повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з безпрецедентним ядерним терором. Чорнобильська АЕС була під окупацією 35 днів і зазнала збитків на 3,2 мільйрда гривень. Сьогодні маємо новий виклик. Ситуація із діями Росії на Каховському водосховищі може мати колосальні наслідки", - наголосив очільник Мінприроди.