У двох областях 6 лютого застосовуються аварійні відключення електроенергії, - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. В країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

"Наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії", - зазначили в "Укренерго".

Там додали, що наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Крім того, в Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження.

"Внаслідок масштабної аварії на підстанції НЕК «Укренерго», в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення. Через мережеві обмеження аварійні відключення застосовуються також у Києві та у Київській області", - повідомили в "Укренерго".

Ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго спільно працюють над заживленням споживачів Одеси по резервних схемах. Також об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів.

У посиленому режимі ведуться ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від російських атак. Наразі зусилля сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району.

Зазначимо, ситуація з електропостачанням в Одесі та Одеському районі складна, у регіоні близько 40% споживачів залишаються без електропостачання.

Нагадаємо, що в Одесі зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго", внаслідок чого місто та частина району були знеструмлені.