НБУ змінив тарифи на депозитарні послуги

Національний банк оновив лінійку тарифів на депозитарні послуги, а також на ті, що стосуються обліку й обігу депозитних сертифікатів НБУ.

Про це 24 травня повідомила пресслужба регулятора.

В Нацбанку запевняють, що тарифи змінили, щоб привести їх у відповідність до собівартості послуг. Деякі тарифи на депозитарні послуги знизили, але інші переглянули в бік збільшення. З усіма тарифами можна ознайомитися у відповідному розділі на сайті НБУ.

В НБУ стверджують, що справедливе ціноутворення вартості послуг позитивно впливатиме на прийняття інвесторами рішень про придбання облігацій внутрішньої державної позики.

Регулятор зберіг нульовий тариф на обслуговування обліку та обігу військових ОВДП до дати їх погашення.

"(Це було зроблено) з метою пролонгації сприятливих умов для збільшення обсягів купівлі військових ОВДП широким колом інвесторів, зокрема населенням, а також розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання таких цінних паперів", — пояснили в НБУ.

Нагадаємо, 27 квітня в НБУ заявили про збереження регулятором облікової ставки на рівні 25%. Правління НБУ приймає таке рішення вже всьоме (ставку з 10% до 25% підвищили на початку червня минулого року).

Водночас КМП прогнозує, що поліпшення макроекономічних умов та уповільнення темпів зростання цін стануть аргументами для початку поступового зниження облікової ставки.