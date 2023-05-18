Скільки грошей українці задекларували за 2022 рік

За підсумками кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2022 році, гроші задекларували 169,9 тисяч українців.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Загальна сума задекларованого доходу перевищила 114 млрд грн, що на 16,2 млрд грн перевищує результат кампанії попереднього року. У відсотках показник зріс на 16,5%.

"Податкові зобов’язання до сплати в бюджет з податку на доходи фізичних осіб громадянами визначені у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору задекларовані податкові зобов’язання становлять 0,5 млрд гривень", — резюмували в ДПС.

Щороку річну декларацію в Україні необхідно подавати до 1 травня. Це зобов'язання стосується осіб, які отримали доходи, з яких у попередньому році не сплачено податок на доходи фізичних осіб. Зокрема, йдеться про доходи від здачі в оренду нерухомості, продажу власної сільгосппродукції, від продажу інвестактивів та зі спадщини, якщо вона отримана не від близьких родичів.

Нагадаємо, нещодавно Державна податкова служба запустила в Електронному кабінеті сервіс для передзаповнення декларації про майновий стан та доходи.

Загалом вже оприлюднили концепцію з "оцифрування" Державної податкової служби. Вона передбачала появу онлайн-сервісів для платників податків, зменшення кількості перевірок, та повністю електронний контроль алкоголю та тютюну. Детальніше про це читайте тут.