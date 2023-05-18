ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Фінанси
Дата публікації

Скільки грошей українці задекларували за 2022 рік

доходи українців, декларування доходів
Фото: Flickr НБУ

За підсумками кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2022 році, гроші задекларували 169,9 тисяч українців.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Загальна сума задекларованого доходу перевищила 114 млрд грн, що на 16,2 млрд грн перевищує результат кампанії попереднього року. У відсотках показник зріс на 16,5%.

"Податкові зобов’язання до сплати в бюджет з податку на доходи фізичних осіб громадянами визначені у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору задекларовані податкові зобов’язання становлять 0,5 млрд гривень", — резюмували в ДПС.

Щороку річну декларацію в Україні необхідно подавати до 1 травня. Це зобов'язання стосується осіб, які отримали доходи, з яких у попередньому році не сплачено податок на доходи фізичних осіб. Зокрема, йдеться про доходи від здачі в оренду нерухомості, продажу власної сільгосппродукції, від продажу інвестактивів та зі спадщини, якщо вона отримана не від близьких родичів.

Нагадаємо, нещодавно Державна податкова служба запустила в Електронному кабінеті сервіс для передзаповнення декларації про майновий стан та доходи.

Загалом вже оприлюднили концепцію з "оцифрування" Державної податкової служби. Вона передбачала появу онлайн-сервісів для платників податків, зменшення кількості перевірок, та повністю електронний контроль алкоголю та тютюну. Детальніше про це читайте тут.

Автор:
Віта Молодан