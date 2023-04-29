У платіжній системі ПриватБанку стався збій

На території України в користувачів ПриватБанку виникли проблеми з розрахунком карткою і зняттям готівки в терміналах.

Одним з першим збій помітив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

“Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у Приватбанку”, - написав Олег Гороховський.

Згодом в ПриватБанку запевнили, що над вирішенням проблеми працюють.

“Нам відомо про проблему з оплатою банківськими картками. Наразі лише частина транзакцій охоплені цим збоєм. Всі залучені IT-фахівці працюють над відновленням роботи мережі безготівкових розрахунків”, - написали представники ПриватБанку в Facebook.

Зокрема, прессекретар Олег Серга заявив в коментарі “Суспільне новини”, що не працюють термінали не лише ПриватБанку, але й інших банків.

"На нашій стороні технічної проблеми немає. Це проблема, скоріш за все, платіжних систем, ми будемо розбиратись. З банкоматами система працює без проблем взагалі. Я не знаю, які проблеми у Гороховського з Монобанком. Але проблема авторизації, скоріш за все, не на стороні банку", - зазначив Олег Серга.

Як стало відомо, перший український міжнародний банк став учасником платіжної системи PrivatMoney, що дозволяє проводити міжнародні та внутрішньоукраїнські перекази коштів.

Також в квітні клієнти ПриватБанку отримували з Польщі на картки в середньому 250 переказів щодоби, тоді як у березні в середньому до 100 переказів на день.

До слова, з квітня до середини вересня 2023 року українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.