Не тільки зерно: окупанти вивозять граніт з Маріуполя

В окупованому Маріуполі росіяни відновили роботи в кар’єрах та почали красти граніт. Його вивозять у напрямку РФ, а також АР Крим.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Не зерном та соняшником єдиним. Окупанти почали красти наш граніт. Відновлено роботи в кар’єрах сел Карань, Кальчик, Асланово. Окупанти вже провели шість підривів породи", - зазначив Андрющенко.

За його словами, викрадений граніт їде в РФ та в тимчасово окупований Крим.

"Всі балачки про “використання будівельного сміття для доріг” залишились балачками. Наш український граніт йде на облаштування російських доріг. Країна мародер", - підсумував Андрющенко.

Зазначимо, раніше російські загарбники вирізали Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча на металобрухт.

Наразі російські окупанти планують привезти до окупованого Маріуполя в’язнів з Білорусі, які були засуджені за нетяжкі злочини. Їхнім завданням буде відбудувати зруйноване місто.