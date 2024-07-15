Виробництво металопрокату в Україні зросло на 32,3% у першій половині 2024 року

За перші шість місяців 2024 року українські металургійні підприємства збільшили виробництво металопрокату на третину (32,3%) порівняно з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 3,14 мільйона тонн. Про це повідомляє "Укрметалургпром".

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З цього обсягу було експортовано близько 1,996 мільйона тонн, що становить 63,6% від загального виробництва. Для порівняння, у першій половині 2023 року частка експорту склала 52,9%, з 1,257 мільйона тонн при загальному виробництві 2,374 мільйона тонн.

Частка напівфабрикатів в експортних поставках у січні-червні 2024 року залишилася майже незмінною порівняно з відповідним періодом 2023 року і становить 45,39%. Однак, питома вага плоского прокату в експорті значно зросла, досягнувши 41,73% у 2024 році проти 33,65% у 2023 році. Натомість, частка сортового прокату зменшилася до 12,88% у 2024 році проти 20,45% у 2023 році.

Структура імпорту за перші шість місяців цього року залишається незмінною, з домінуванням плоского прокату (80,06%) над сортовим (18,30%). Подібна ситуація спостерігалася і у січні-червні минулого року.

Ємність внутрішнього ринку металопрокату у першій половині 2024 року становила 1,736 мільйона тонн, з яких 34,12% припадало на імпорт. У 2024 році спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку на 7,73% у порівнянні з 2023 роком, з одночасним зростанням частки імпорту на 3,42%.

Основними експортними ринками українського металопрокату у січні-червні цього року є країни Європейського Союзу (77,1%), Іншої Європи (6,9%) та Африки (6,4%). Серед імпортерів лідирують країни Іншої Європи (46,5%),за ними слідують країни ЄС (31,0%) та Азії (20,5%).

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи - ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських постів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.



Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".