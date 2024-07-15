Производство металлопроката в Украине выросло на 32,3% в первой половине 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года украинские металлургические предприятия увеличили производство металлопроката на треть (32,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 3,14 млн тонн. Об этом сообщает "Укрметаллургпром".

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Из этого объема было экспортировано около 1,996 млн тонн, что составляет 63,6% от общего производства. Для сравнения, в первой половине 2023 года доля экспорта составила 52,9% с 1,257 миллиона тонн при общем производстве 2,374 миллиона тонн.

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках в январе-июне 2024 г. осталась почти неизменной по сравнению с соответствующим периодом 2023 г. и составила 45,39%. Однако удельный вес плоского проката в экспорте значительно вырос, достигнув 41,73% в 2024 году против 33,65% в 2023 году. Доля сортового проката уменьшилась до 12,88% в 2024 году против 20,45% в 2023 году.

Структура импорта за первые шесть месяцев этого года остается неизменной с доминированием плоского проката (80,06%) над сортовым (18,30%). Подобная ситуация наблюдалась и в январе-июне прошлого года.

Емкость внутреннего рынка металлопроката в первой половине 2024 года составила 1,736 млн тонн, из которых 34,12% приходилось на импорт. В 2024 году наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка на 7,73% по сравнению с 2023 годом с одновременным ростом доли импорта на 3,42%.

Основными экспортными рынками украинского металлопроката в январе-июне этого года страны Европейского Союза (77,1%), Другой Европы (6,9%) и Африки (6,4%). Среди импортеров лидируют страны Другой Европы (46,5%), за ними следуют страны ЕС (31,0%) и Азии (20,5%).

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода – ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году украинскими металлургическими предприятиями произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.



О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году".