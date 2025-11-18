- Тип
Гетманцев розповів, коли ухвалять закон про легалізацію криптовалюти в Україні
Закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію доходів від криптовалюти в Україні, Верховна Рада планує ухвалити вже у 2026 році.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час виступу на GET Business Festival 2025, організатором якого виступає Delo.ua.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №102325-д про легалізацію та оподаткування криптовалюти в Україні. Наразі він готується до другого читання та ухвалення в цілому.
"Я думав, що ми завершимо це до кінця цього року, але не виходить. Там трошки складний документ, тому затягнемо", – зауважив нардеп.
За словами Гетманцева, Верховна Рада ухвалить закон про віртуальні активи на початку року.
Зауважимо, в ухваленому Верховною Радою документі досі не визначено, хто буде регулятором ринку криптоактивів: Національний банк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Як оподатковуватимуться криптоактиви
Законопроєкт №102325-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" визначає особливості оподаткування операцій з віртуальними активами.
Так, оподаткуванням податком на прибуток (для юросіб) та ПДФО (для фізосіб) підлягає прибуток від операцій з віртуальними активами:
- ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5% оподатковується прибуток від операцій з віртуальними активами, який визначається як різниця між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальних активів протягом року;
- отриманий збиток зменшує прибуток від операцій з віртуальними активами наступних періодів до їх погашення.
Не оподатковуються:
- доходи від операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи;
- річний дохід від продажу / відчуження віртуальних активів до однієї мінімальної заробітної плати;
- вартість віртуальних активів, отриманих внаслідок їх емісії (створення), або безоплатного отримання, або отримані платником податків виключно в обмін на його персональні дані.
Документом передбачено, що фізична особа має вести окремий облік операцій з віртуальними активами та самостійно декларувати доходи та сплачувати податки.
Що в законопроєкті
У законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів – їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.
Передбачено й спрощену процедуру ліцензування – наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.
Додамо, що через відсутність регулювання ринку криптовалют Україна зазнала значних економічних втрат, а саме: 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярди доларів податкових надходжень.
Раніше Delo.ua розбиралось в суті законопроєкту, а також питало у експертів про перспективи ринку криптоактивів в Україні.