Колишнього одеського військкома Борисова судитимуть: скільки років тюрми йому загрожує

Справу колишнього скандального начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 140 мільйонів гривень, передали до суду. Йому загрожує до дванадцяти років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що у ході розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї Борисова коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

У ДБР підкреслюють, що різниця між вартістю набутого майна та законними доходами колишнього одеського військкома і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене.

"За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження", - йдеться у матеріалах слідства.

Як зауважили в ДБР, Борисова обвинувачують за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справа проти Борисова: що відомо

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби Борисову повідомили 22 липня 2023 року. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали Борисова, якого підозрюють в незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, 24 липня.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

25 грудня 2024 року працівники ДБР затримали Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.