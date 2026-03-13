Нардеп Качура закликав уряд переглянути мінімальні пенсії в Україні

В Україні необхідно переглянути рівень мінімальних пенсій, оскільки частина літніх людей отримує близько 3000 грн на місяць, що не покриває базових витрат на життя.

Як пише Delo.ua, з питанням щодо рівня мінімальних пенсій звернувся народний депутат Олександр Качура до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та членів Кабміну під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Як людині прожити на 3 тисячі гривень пенсії? Як за ці гроші купити ліки, оплатити комунальні послуги та просто забезпечити собі елементарні потреби?" – запитав парламентар 13 березня.

Під час виступу депутат продемонстрував у сесійній залі три купюри по 1000 грн як приклад розміру такої пенсії.

Качура також зачитав звернення від мешканки Сумської області, яка звернулася до нього з питанням щодо низького рівня виплат після багаторічного трудового стажу.

"Відпрацювала 40 з гаком років, отримую 3000 грн пенсії. Бо ж зарплат у нас не було великих на Сумщині – ані в колгоспах, ані у бюджетників. Тепер маємо шиш", – зачитав депутат слова жінки.

За його словами, проблема низьких пенсій стосується людей, які не мають спеціальних або підвищених пенсійних виплат.

"Ці пенсіонери не працювали прокурорами, суддями, у них немає спецпенсій. Це реальна проблема, з якою щодня живуть наші пенсіонери. І уряд повинен нарешті діяти та дати чесну відповідь. Ми будемо добиватися приведення пенсій до реального прожиткового мінімуму, а не мінімуму жебракування", – заявив Качура.

Водночас депутат зазначив, що підтримує ініціативу уряду щодо підвищення стипендій для студентів із 1 вересня.

"Молодь треба підтримувати. Так, обов’язково, однозначно, але треба не забувати і про пенсіонерів. Про багатьох з них нікому подбати", – додав він.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року майже всі пенсії та страхові виплати в Україні були автоматично проіндексовані на 12,1%. За словами Свириденко, підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік.

Раніше міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін заявляв, що уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

За даними Пенсійного фонду, станом на жовтень 2025 року середня пенсія в Україні становила 6,4 тис. грн. Але майже третина пенсіонерів отримували виплати у розмірі 3340 грн (69 євро). Ще 4% пенсіонерів жили на близько 2300 гривень на місяць. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.