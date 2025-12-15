Росія подала позов на Euroclear: вимагає $230 млрд компенсації за заморожені активи

Центральний банк Росії подав позов до суду в Москві, вимагаючи від Euroclear відшкодувати $230 мільярдів (18,2 трлн рублів) збитків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Цей крок є першою масштабною юридичною атакою Кремля у відповідь на плани Європейського Союзу використати заморожені російські активи для підтримки України.

Претензії Москви

Позов спрямований проти бельгійського депозитарію Euroclear, який зберігає більшу частину суверенних активів Центробанку РФ, заблокованих у Європі після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Позов був зареєстрований Господарським судом Москви 12 грудня і вимагає стягнення повної вартості заморожених активів.

Цей крок став прямою відповіддю на рішення лідерів ЄС, які погодилися на безстрокове заморожування близько 210 мільярдів євро російських активів. Європейський Союз планує використати прибутки від цих активів для забезпечення кредиту на військові та цивільні потреби Києва у 2026 та 2027 роках, мотивуючи це необхідністю підтримувати Україну.

Загроза для Euroclear

Юридичні експерти очікують, що Господарський суд Москви швидко винесе рішення на користь російського Центрального банку.

У разі перемоги, Центробанк може звернутися до судів в інших, особливо "дружніх", юрисдикціях із вимогою стягнення активів, що належать самому Euroclear.

Росія неодноразово попереджала ЄС, що використання суверенних резервів є "крадіжкою", підриває довіру до євро та фінансових інституцій.

Інвестиційний посланець президента Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що такий прецедент змусить інвесторів відмовитися від розміщення своїх цінних паперів у Euroclear чи в євро.

Плани оскарження

Центральний банк РФ 12 грудня підтвердив, що плани ЄС є незаконними, і заявив про своє право використовувати "всі доступні засоби для захисту своїх інтересів".

Російська сторона обіцяє оскаржувати впровадження цієї схеми в "національних судах, судових органах іноземних держав та міжнародних організаціях, арбітражних трибуналах та інших міжнародних судових інстанціях".

Нагадаємо, раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

"Репараційний кредит" для України

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту". Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів.

Цей кредит забезпечується майбутніми доходами, отриманими від заморожених суверенних активів Російської Федерації (переважно активів Центрального банку РФ), які знаходяться в юрисдикції ЄС та інших країн G7. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

Після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

12 грудня Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін. Це рішення усуває суттєву перешкоду для використання цих коштів для фінансової підтримки України у боротьбі проти російської агресії.