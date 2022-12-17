Мер Білгорода-Дністровського при отриманні звинувачення намагався наїхати на співробітників СБУ та прокуратури (ВІДЕО)

Співробітники управління Служби безпеки України в Одеській області та прокурор Біляївської окружної прокуратури 17 грудня спробували вручити обвинувальний акт меру Білгорода-Дністровського Віталію Граждану, під час чого той спробував втекти на авто, повідомляє "Думська".

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Міському голові інкримінують частину 2 статті 350 Кримінального кодексу (загроза чи насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадські обов'язки).

Йдеться, ймовірно, про бійку між Гражданаом та начальником Білгород-Дністровської районної ради Григорієм Мельниченком, що відбулася на засіданні райради 7 липня.

Однак, побачивши представників правоохоронців у суботу, мер, як стверджує видання, відмовився приймати документи, намагався спровокувати бійку в громадському місці, після чого наїхав на правоохоронців, завдавши їм тілесних ушкоджень. Також воно опублікувало інциденту.

У СБУ також кажуть, що Граждан поставив під загрозу життя та здоров'я неповнолітньої дитини, яка на момент інциденту знаходилася поруч, пише "Думська".

Наразі його також мають намір притягнути до кримінальної відповідальності та за частиною 2 статті 345 КК (навмисне завдання правоохоронцю побоїв, легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). При цьому офіційних повідомлень із цього приводу СБУ чи її Одеське облуправління поки що не публікували.

Зазначимо також, що 18 жовтня у кабінеті Граждана пройшов обшук, як повідомлялося, у справі, відкритій за статтею 438 КК (порушення законів та звичаїв війни). Сам мер тоді заявив, що не розуміє, який він має стосунок до злочинів, кваліфікованих за цією статтею. При цьому він звинуватив трьох представників спецслужби в його побитті, яке нібито сталося після обшуку.