На фронті щодня гинуть до 50 українських захисників, — Зеленський

Кожного дня на війні проти російських окупантів гинуть в середньому до 50 українських військових, повідомив 23 вересня Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Ouest-France.

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"У нас є оцінки втрат за добу. На фронті гине 50 солдатів на день. Це у п'ять разів менше, ніж російських військових", — сказав очільник держави.

Президент зазначив, що статистка українських втрат не є точною через те, що бойові дії тривають без зупину.

Зазначимо, що ще в червні на фронті гинули до сотні українських захисників та до півтисячі отримували поранення.

В той же час, наприклад під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку ворог втрачав близько 600 військових щодня. Кількіть ліквідованих окупантів щодня зростає.

Бойові втрати окупаційних сил в Україні за минулу добу склали 550 осіб, а загальна кількість ліквідованих окупантів за період з 24 лютого по 23 вересня склала вже 56060 осіб.

Найбільших втрат противник зазнав минулої доби на Краматорському та Донецькому напрямках, але жодних географічних подробиць у Генштабі з цього приводу не наводять.