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На фронті щодня гинуть до 50 українських захисників, — Зеленський
Кожного дня на війні проти російських окупантів гинуть в середньому до 50 українських військових, повідомив 23 вересня Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Ouest-France.
"У нас є оцінки втрат за добу. На фронті гине 50 солдатів на день. Це у п'ять разів менше, ніж російських військових", — сказав очільник держави.
Президент зазначив, що статистка українських втрат не є точною через те, що бойові дії тривають без зупину.
Зазначимо, що ще в червні на фронті гинули до сотні українських захисників та до півтисячі отримували поранення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В той же час, наприклад під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку ворог втрачав близько 600 військових щодня. Кількіть ліквідованих окупантів щодня зростає.
Бойові втрати окупаційних сил в Україні за минулу добу склали 550 осіб, а загальна кількість ліквідованих окупантів за період з 24 лютого по 23 вересня склала вже 56060 осіб.
Найбільших втрат противник зазнав минулої доби на Краматорському та Донецькому напрямках, але жодних географічних подробиць у Генштабі з цього приводу не наводять.