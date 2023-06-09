"Набрали в рота води". Кулеба прокоментував відсутність дій із боку ООН після підриву ГЕС

Організація Об'єднаних Націй помилилася в день, коли росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального марафону.

Він зауважив, що швидка реакція – це не про міжнародні організації, адже вони мають свою бюрократію та стримуючі фактори.

"Тут просто [...] ООН дуже конкретно, буду дипломатом, помилилася в день, коли в нас відбувся теракт і злочин геноциду. Вони там святкували День російської мови і набрали в рота води. Я думаю, якби вони набрали в рот дніпровської води, замішаної на машинному маслі та крові, й зі сморідом мертвих тварин, можливо, вони б трохи інакше поводилися. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися цілий день мовчати і нічого не робити", – висловився міністр.

При цьому він додав, що хоче захистити офіс ООН в Україні, адже той мобілізував невелику команду в Херсоні для допомоги. Однак навіть така реакція була неадекватною для масштабу трагедії.

За словами Кулеби, пізніше після розмови зі співробітниками офісу вони подвоїли зусилля та сформували дві команди, які готові поїхати на лівий берег Херсонщини та допомагати з евакуацією та гуманітаркою, якщо Росія надасть гарантії безпеки. Однак країна-агресорка, вірогідно, не зробить цього.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Після появи інформації про підрив Організація Обʼєднаних Націй "відзначилася" дописом у Twitter, у якому привітала з Днем російської мови. Це викликало бурхливу реакцію українців у мережі, про пост нагадав і президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Уже після привітання пресслужба ООН опублікувала абстрактний допис про те, що цивільне населення та цивільна інфраструктура не є ціллю.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що Організація не має доступу до незалежної інформації, щоб перевірити, як сталася катастрофа, але ясно, що це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну.