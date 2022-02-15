Президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности для РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков телеканалу CNN, передает Интерфакс.

"Президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", — заявил Песков.

Как сообщает российское информационное агенство ТАСС, информацию о том, что Россия якобы готовит вторжение в Украину, Песков назвал безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, РФ ни для кого не представляет угрозы.

При этом Москва в конце 2021 года передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности. Письменный ответ был получен в январе. Главное требование — нерасширение альянса на восток — западные партнеры проигнорировали, отметил Песков.

Москва рассчитывает на отказ от расширения НАТО на восток и от включения в состав блока Украины, а также на ограничение размещения вооружений на украинской территории.

Отметим, в интервью BBC Radio 5 посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина могла бы отказаться от цели вступления в НАТО. В МИД же ответили, что сказанное дипломатом является "неудачной формулировкой", а лучшей гарантией безопасности Украины, наоборот, был бы немедленный прием в НАТО.

А в Кремле на это заявление ответили, что Россия рассчитывает на официальное закрепление Украиной отказа от стремления к вступлению в НАТО, которое поспособствовало бы снятию озабоченности РФ в вопросах своей безопасности.

Напомним, в вопросе Украины Россия требует от НАТО дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем.

Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.

Более того, НАТО передало ответ РФ о "гарантиях безопасности". В нем альянс в который раз подчеркнул и напомнил России, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей", уважая желания Грузии и Украины стать членами НАТО и отсутствие такого у Швеции и Финляндии.