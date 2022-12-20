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СБУ взяла в полон окупанта, який 5 разів намагався втекти з російської армії (ВІДЕО)
Російський військовий п'ять разів намагався втекти з позицій, бо розумів, що загине в бою з українськими захисниками. Зрештою він здався в полон — потрапив до співробітників Служби безпеки України.
Про це 20 грудня повідомила пресслужба СБУ.
Російський військовий розповів, що після першого ж бою з ЗСУ усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Але російське командування просто так не відпустило їх, тому вони намагалися втекти зі своїх підрозділів.
В результаті, росіянину вдалося зберегти своє життя — він потрапив в полон.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Скільки разів мене намагалися відправити на "передок", то я усвідомлюючи, що там… тікав. 5 разів мене знаходили і повертали назад", — розповідає полонений.
Нагадаємо, щоб безпечно здатися в полон, потрібно зателефонувати на гарячу лінію державного проєкту України "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Також можна написати в чат-бот "Хочу жить".
При цьому є чіткий алгоритм здачі в полон і його слід суворо дотримуватися:
1. Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз;
2. Підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина);
3. Кричіть: "Здаюся!";
4. Підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.
Алгоритм здачі в полон для групи чи підрозділу:
1. Складіть всю зброю і відійдіть;
2. Станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її – вона не повинна бути в бойовому положенні);
3. Відправте переговорника (офіцера або найстаршого за званням) – він повинен бути беззбройним і мати білий прапор.