СБУ взяла в полон окупанта, який 5 разів намагався втекти з російської армії (ВІДЕО)

Російський військовий п'ять разів намагався втекти з позицій, бо розумів, що загине в бою з українськими захисниками. Зрештою він здався в полон — потрапив до співробітників Служби безпеки України.

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Про це 20 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Російський військовий розповів, що після першого ж бою з ЗСУ усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Але російське командування просто так не відпустило їх, тому вони намагалися втекти зі своїх підрозділів.

В результаті, росіянину вдалося зберегти своє життя — він потрапив в полон.

"Скільки разів мене намагалися відправити на "передок", то я усвідомлюючи, що там… тікав. 5 разів мене знаходили і повертали назад", — розповідає полонений.

Нагадаємо, щоб безпечно здатися в полон, потрібно зателефонувати на гарячу лінію державного проєкту України "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Також можна написати в чат-бот "Хочу жить".

При цьому є чіткий алгоритм здачі в полон і його слід суворо дотримуватися:

1. Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз;

2. Підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина);

3. Кричіть: "Здаюся!";

4. Підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.

Алгоритм здачі в полон для групи чи підрозділу: