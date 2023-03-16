Україна відреагувала на закон Держдуми РФ про вихід з укранського громадянства власників російських паспортів

Країна-агресор РФ намагається легітимізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію українців.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У відомстві нагадують, що 14 березня 2023 року Держдума РФ ухвалила закон, відповідно до якого громадяни України, які отримали на тимчасово окупованих територіях України російські паспорти, можуть вийти із українського громадянства після подання відповідної заяви в російські органи влади.

У МЗС наголошують, що у такий спосіб РФ намагається легітимізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію їхніх мешканців.

"Закон Держдуми Росії грубо порушує законодавство України та норми міжнародного права. Він є нікчемним та не несе правових наслідків. Українські громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, зберігатимуть громадянство України попри російське законодавство", - підкреслюють в МЗС.

У відомстві зауважують, що процедура виходу із українського громадянства чітко окреслена чинним законодавством України.

"Всі власники українських паспортів, які не пройшли передбачену українським законодавством процедуру виходу з громадянства, залишаються громадянами України та можуть розраховувати на захист Української держави в рамках Конституції та законів України", - зазначають в МЗС.

Українське дипломатичне відомство закликало міжнародну спільноту рішуче засудити черговий злочин Росії та посилити військову допомогу України задля якнайшвидшого звільнення тимчасово окупованих територій.

Зазначимо, у Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Російські загарбники вже почали примусовий процес отримання дітьми російського громадянства.

Крім того, 26 грудня 2022 року лідер РФ Володимир Путін підписав черговий нікчемний указ щодо порядку набуття російського громадянства громадянами України, який доповнює перелік злочинів у ході збройної агресії Росії, які розглядатимуться в рамках міжнародного трибуналу.