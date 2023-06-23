Українські дипломати вивезли із Угорщини ще двох військовополонених

Україні вдалося повернути з Угорщини додому ще двох українських військовополонених, яких раніше Москва передала Будапешту.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників.

"Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, 20 червня українським дипломатам вдалося повернути з Угорщини додому трьох з одинадцяти військовополонених, яких раніше вивезли з Росії на угорську територію.

Зазначимо, 8 червня Російська православна церква заявила про передачу Угорщині 11 українських військовополонених "закарпатського походження".

Наступного дня віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію, назвавши цей крок РПЦ "жестом щодо Угорщини".

Речник МЗС Олег Ніколенко 19 червня заявив, що українські дипломати досі не змогли встановити прямий контакт із українськими військовополоненими, яких Угорщина вивезла із Росії. МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до громадян.