В Інституті демографії спрогнозували, що буде рейтингом Зеленського після перемоги

Рейтинг президента України Володимира Зеленського може "серйозно зменшитися" після перемоги у війні з Росією.

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Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я думаю, що він серйозно зменшиться. По-перше, пригадають все, що було не так. Сьогодні всі зціпили зуби, не на часі чубитися зараз, ми єдині. Ми маємо подолати ворога, ми маємо відновити нормальне життя в Україні. А потім вже будемо пред’являти претензії. Це нормальна позиція абсолютно. І політичні партії про все це згадають. Нікуди ми не дінемося від цього", - сказала вона.

Також Лібанова прогнозує, що в Україні буде важко жити після війни.

"Але водночас ми отримаємо абсолютно небувалий шанс. Я вірю в "план Маршала". Я вірю в те, що, принаймні, за рахунок коштів, які належать сьогодні російській еліті, можна буде відбудувати частину України. Я сподіваюся на те, що українське громадянське суспільство отримає більше суспільної влади. А якщо це так, то це означає, що будуть інші стосунки з чиновницьким колом, що вони зрозуміють свою підлеглість цьому громадянському суспільству, що ми сформуємо інший суспільний договір", - додала вона.

Під час президентських виборів 2019-го одним з обіцянок Зеленського, було не йти на другий термін. Тоді він казав, що президент може виконати все задумане за одну каденцію, а під час неї не повинен думати про свої рейтинги на наступних виборах.

Однак в кінці 2021 року він повідомив, що все ще думає над тим, щоб піти на другий термін. Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Зеленський більше не відповідав на питання щодо планів балотуватися в президенти знову.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дії президента Зеленського на війні підтримували 91% українців.