Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський призначив заступником командувача Національної гвардії Олега Сахона. Про це йдеться в указі глави держави №143 від 9 березня.

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Зазначимо, що до цього Сахон очолював Східне оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії (до якого відносяться Сумська, Харківська, Донецька та Луганська області). Відомо, що 2022 році він брав участь в обороні Харкова від російських загарбників.

Він має звання генерал-майора, яке отримав указом Зеленського в березні 2020 року. Як повідомляли свого часу в Нацгвардії, Сахон відзначений низкою державних нагород, а саме медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Також в НГУ повідомляли, що в 2017 році він брав участь у вдалій спецоперації зі Службою безпеки України в районі сіл Новозванівка та Троїцьке Луганської області. Тоді нацгвардійці затримали 28 осіб, які безпосередньо мали відношення до незаконних збройних формувань, а двох бойовиків знищили.

Нагадаємо, що 11 лютого Зеленський звільнив з посади заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу. Тоді ж президент змінив склад Ради національної безпеки, зокрема у зв'язку з загибеллю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.