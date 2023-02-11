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Зеленський звільнив одного з заступників командувача Нацгвардії та змінив склад РНБО
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №74 про звільнення Руслана Дзюби з посади заступника командувача Національної гвардії України.
Про це 11 лютого повідомила пресслужба голови держави.
"Звільнити ДЗЮБУ Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України", — йдеться в документі.
На цю посаду Дзюбу призначав також Зеленський у 2019 році. Він був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики. Причини звільнення Дзюби не повідомляються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також 11 лютого президент своїм указом №73 змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Голова держави ввів до РНБО нових міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голову Служби безпеки України Василя Малюка.
Крім того, Зеленський припинив членство загиблого очільника МВС Дениса Монастирського у складі РНБО.
Кадрові зміни в силових та спеціальних структурах України
Верховна Рада офіційно призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства, 7 лютого. Відомство отримало нового голову у зв'язку з загибеллю керівництва МВС внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.
Згодом уряд звільнив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки.
В той же день, що і Клименка, Рада призначила генерал-майора Василя Малюка головою Служби безпеки України, який раніше був в.о. голови.
Крім того, після скандалу у Міноборони всередині відомства провели кадрові зміни і навіть планували змінити очільника міністерства. Зокрема, планували Резнікова перевести на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, а генерал-майора Кирила Буданова на місце Резнікова.
Але згодом він заявив, що відмовиться якщо отримає пропозицію про переведення. Після чого заміну міністра оборони відклали.