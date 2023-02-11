Зеленський звільнив одного з заступників командувача Нацгвардії та змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №74 про звільнення Руслана Дзюби з посади заступника командувача Національної гвардії України.

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Про це 11 лютого повідомила пресслужба голови держави.

"Звільнити ДЗЮБУ Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України", — йдеться в документі.

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На цю посаду Дзюбу призначав також Зеленський у 2019 році. Він був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики. Причини звільнення Дзюби не повідомляються.

Також 11 лютого президент своїм указом №73 змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Голова держави ввів до РНБО нових міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Крім того, Зеленський припинив членство загиблого очільника МВС Дениса Монастирського у складі РНБО.

Кадрові зміни в силових та спеціальних структурах України

Верховна Рада офіційно призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства, 7 лютого. Відомство отримало нового голову у зв'язку з загибеллю керівництва МВС внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.

Згодом уряд звільнив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки.

В той же день, що і Клименка, Рада призначила генерал-майора Василя Малюка головою Служби безпеки України, який раніше був в.о. голови.

Крім того, після скандалу у Міноборони всередині відомства провели кадрові зміни і навіть планували змінити очільника міністерства. Зокрема, планували Резнікова перевести на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, а генерал-майора Кирила Буданова на місце Резнікова.

Але згодом він заявив, що відмовиться якщо отримає пропозицію про переведення. Після чого заміну міністра оборони відклали.