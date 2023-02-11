Зеленский уволил одного из заместителей командующего Нацгвардией и сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №74 об увольнении Руслана Дзюбы с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины.

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Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

"Уволить ДЗЮБУ Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в документе.

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На этот пост Дзюбу назначал также Зеленский в 2019 году. Он был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики. Причины увольнения Дзюбы не сообщаются.

Также 11 февраля президент своим указом №73 сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Глава государства ввел в СНБО новых министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Кроме того, Зеленский прекратил членство погибшего главы МВД Дениса Монастырского в составе СНБО.

Кадровые изменения в силовых и специальных структурах Украины

Верховная Рада официально назначила Игоря Клименко министром внутренних дел, до этого временно исполняющим обязанности руководителя министерства, 7 февраля. Ведомство получило нового председателя в связи с гибелью руководство МВД в результате падения вертолета в Броварах.

Впоследствии правительство уволило пятерых заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики.

В тот же день, что и Клименко, Рада назначила генерал-майора Василия Малюка главой Службы безопасности Украины, ранее бывшего и.о. головы.

Кроме того, после скандала в Минобороны внутри ведомства провели кадровые изменения и даже планировали сменить главу министерства. В частности, планировали Резникова перевести на должность министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а генерал-майора Кирилла Буданова на место Резникова.

Но впоследствии он заявил, что откажется если получит предложение о переводе. После чего замену министра обороны отложили.