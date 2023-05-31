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Зеленський поїхав до Одеської області, де особисто представив нового голову ОДА (ВІДЕО)
Президент України Володимир Зеленський 31 травня відправився з робочою поїздкою до Одеської області. Він, зокрема, представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.
Про це президент повідомив в Facebook.
Голова держави також провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації в області.
Під час наради обговорили, зокрема, такі питання: відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури; забезпечення її стабільного функціонування; перезапуск ключових підприємств; забезпечення потреб ВПО; реабілітацію військових.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога", — додав президент.
Нагадаємо, Зеленський призначив Кіпера 31 травня, його кандидатуру запропонував уряд.
За часів президентства Віктора Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. В рамках люстрації він втратив посаду: його внесли до переліку осіб, яким забороняли працювати в органах державної влади до 2024 року. Але у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду.