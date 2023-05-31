Зеленський поїхав до Одеської області, де особисто представив нового голову ОДА (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський 31 травня відправився з робочою поїздкою до Одеської області. Він, зокрема, представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

Про це президент повідомив в Facebook.

Голова держави також провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації в області.

Під час наради обговорили, зокрема, такі питання: відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури; забезпечення її стабільного функціонування; перезапуск ключових підприємств; забезпечення потреб ВПО; реабілітацію військових.

"Відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога", — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський призначив Кіпера 31 травня, його кандидатуру запропонував уряд.