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Зеленський звільнив заступника голови СБУ, начальників двох департаментів та управлінь спецслужб в двох регіонах
Президент України Володимир Зеленський 6 березня підписав ряд указів щодо кадрових змін в Службі безпеки. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, опублікувавши документи.
Указом №130 Зеленський звільнив Олександра Якушева з посади заступника голови Служби безпеки України. Крім того, указами №131 і 132 президент звільнив Олександра Провоторова з посади начальника департаменту господарського забезпечення СБУ, а Ігора Носка з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування спецслужби.
Указами № 133 і 134 голова держави звільнив начальника управління СБУ у Запорізькій та Сумській області Бориса Безрукого та Едуарда Федорова відповідно.
Водночас Зеленський вже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ - Олега Храмова.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, також в серпні 2022 року президент звільнив начальника СБУ в Києві та області Сергія Зайця і призначив на його місце Артема Бондаренка, якого звільнили з посади начальника СБУ у Львівській області.
Згодом кадрові перестановки в силових структурах продовжилися. Зокрема, Верховна Рада ухвалила рішення про призначення на посаду Голови СБУ Василя Малюка за поданням президента.