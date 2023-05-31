Де в Україні будують найбільше: ТОП 5 областей з введення нового житла в експлуатацію

Темпи введення житла в експлуатацію в Україні відновилися до рівня 2019 року, що повʼязано з тим, що завершуються будівництва,які були розпочаті ще до війни.

Про це повідомляє пресслужба ЛУН.

Там зауважують, що згідно з даними Державної служби статистики України, в Києві за перший квартал 2023 року вже здано в експлуатацію 172,816 м² житла, що на 36% менше, ніж за перший квартал минулого року, але більше ніж було введено в перших кварталах 2020-го і 2021-го.

У 2020 році за аналогічний період в столиці було введено в експлуатацію 88,205 м², у 2021 році – 145,062 м², а у 2022 – 269,338 м².

У Львській області ввели 170,365 м², що на 34% більше ніж в першому кварталі минулого року, але менше ніж вводили в 2018-2021 за цей період.

В Одеській області в першому кварталі ввели на 20% менше ніж минулого року.

Високі темпи взяла Вінницька область, там за даними ДССУ всього за перший квартал вже ввели 342,376 м², це 85% від того що ввели за весь минулий рік і трохи більше ніж за весь 2020-й.

Позитивна динаміка і в Дніпропетровській області , де за перший квартал ввели хоч і менше, ніж вводили до повномаштабного вторгнення, проте вже майже половину від того, що ввели за весь минулий рік.

А от в Сумській області ввели вже 60% від зданого за минулий рік, і це більше ніж вводили в перших кварталах до повномашстабного вторгнення.

ТОП 5 областей з введення в експлуатацію згідно з даними Держстату

Вінницька область – 342,376 м² Київська область та Київ – 299,838 м² Львівська область – 170,365 м² Івано-Франківська область – 135,404 м² Закарпатська область – 98,896 м²

Аналітики ЛУН зауважують, що враховуючи сезонність будівельних робіт, найбільший сплеск очікується у другому та третьому кварталі року, але все залежить в першу чергу від активності бойових дій та кількості обстрілів.

"Високі обʼєми введення в експлуатацію зокрема повʼязані з тим, що завершують будинки розпочаті ще до війни. Незважаючи на позитивну динаміку можна очікувати дефіцит нового житла в майбутньому. Нові комплекси і нові черги запускаються, але це відчутно менше за довоєнні темпи" – коментує Денис Суділковский, маркетинг директор ЛУН.

Нагадаємо, станом на травень 2023 року в порівнянні з довоєнним рівнем в середньому понад 90% ЖК в західних регіонах України відкрили продажі квартир в новобудовах, в Києві — 79% ЖК, Дніпропетровській області — 71%, Запорізькій — 36%, Харківській — 26%. Водночас продажі на первинному ринку зменшилися у 8-12 разів у 2022 році у порівнянні з 2021 роком.

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