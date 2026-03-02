Оренда або купівля квартири у 2026 році: плюси, мінуси, висновки

Ринок нерухомості в Україні 2026 року – це поєднання зростаючих цін, обмеженої пропозиції якісного житла та державних програм іпотечного кредитування. І на тлі комбінації цих факторів мільйони українців стоять перед вибором: продовжувати орендувати чи все ж таки вкладати гроші у власне житло. Читайте на Delo.ua , які аргументи на користь кожного рішення, які цифри наводять аналітики та від чого насправді залежить правильний вибір.

Скільки років оренди дорівнюють вартості квартири

Перш ніж говорити про плюси та мінуси, варто розібратися з цифрами. За даними дослідження OLX Нерухомість, у середньому у великих містах України сумарні витрати на оренду однокімнатної квартири наздоганяють ціну купівлі такого житла на вторинному ринку приблизно за 12–14 років. Але цей показник суттєво відрізняється залежно від міста.

Місто Оренда (на місяць) Купівля Окупність Дніпро 10 500 грн 1 125 625 грн 9 років Запоріжжя 5 000 грн 624 153 грн 11 років Львів 18 000 грн 2 270 202 грн 11 років Ужгород 18 723 грн 2 486 918 грн 12 років Харків 5 000 грн 865 490 грн 15 років Одеса 10 000 грн 1 747 628 грн 15 років Київ 16 000 грн 3 197 833 грн 17 років

Тобто мешканцям Дніпра, Запоріжжя та Львова вистачить менше 12 років орендних платежів, щоб витрачена сума зрівнялася з вартістю купівлі.

А от у Києві та Одесі на це піде понад 15 років. Це не означає, що в цих містах купувати невигідно, просто в короткостроковій перспективі оренда там фінансово раціональніша.

Оренда квартири: розбираємо плюси та мінуси

Оренда – це насамперед гнучкість і мінімальний поріг входу. Щоб орендувати квартиру, достатньо депозиту в розмірі 1–2 місячних орендних плат. Ніяких тобі іпотечних зобов'язань, нотаріусів і перевірки документів на десятки сторінок.

Тобто коротко, переваги орендування квартири можна окреслити в декількох пунктах:

можна змінювати місце проживання відповідно до роботи, обставин або бажань без фінансових втрат;

депозит і перший місяць оплати замість першого внеску в розмірі сотень тисяч гривень;

відсутність витрат на капітальний ремонт і обслуговування — це відповідальність власника;

свобода маневру в умовах економічної та безпекової невизначеності.

Але є і зворотній бік. Як не крути, орендована квартира ніколи не стане власністю: скільки б років і грошей ви в неї не вклали.

Власник може підняти орендну плату або вирішити продати житло в будь-який момент. До того ж, орендарі обмежені в можливостях облаштування простору, адже серйозний ремонт або перепланування без дозволу власника неможливі. І нарешті, щомісячні платежі не формують жодного активу.

Купівля квартири: плюси та мінуси

Купівля квартири – це одночасно вирішення житлового питання та довгострокова інвестиція. Нерухомість у великих містах стабільно зростає в ціні: у 2025 році квадратний метр у новобудовах подорожчав в Одесі на 16%, у Хмельницькому – на 14%, у Луцьку, Житомирі та Тернополі – на 12%, у Львові – на 6%. Від старту продажів до здачі об'єкта ціна може зрости на 15–25%, тобто ранній вхід у проєкт вже сам по собі є фінансово вигідним кроком.

Таким чином, купуючи квартиру, власник отримує одразу цілий ряд переваг:

повний контроль над житлом;

стабільність, де жоден орендодавець не попросить звільнити квартиру і не підніме плату;

актив, який зростає в ціні, адже нерухомість в Україні залишається одним із найнадійніших інструментів збереження капіталу;

можливість здачі в оренду, оскільки середня дохідність орендованої квартири в Україні складає 5–10% річних від її вартості, що перевищує більшість банківських депозитів; з роками вартість оренди зазвичай зростає.

Недоліки купівлі також суттєві. І найбільш очевидний – це високий поріг входу: навіть за програмою «єОселя» потрібен перший внесок, плюс витрати на оформлення угоди, нотаріуса та ремонт.

Іпотечні зобов'язання на 20+ років обмежують фінансову свободу. Також купівля прив'язує до конкретного місця, що в умовах нинішньої ситуації в Україні є реальним обмеженням для частини людей.

На що орієнтуватися, якщо вирішили купувати квартиру

Якщо рішення про купівлю прийнято, є кілька речей, які варто врахувати ще до підписання договору.

Визначте реальний бюджет і не перевищуйте його

Іпотечний платіж не має перевищувати 30–40% щомісячного доходу, і це базове правило фінансової безпеки. Бажано врахувати ще й початковий внесок, витрати на оформлення угоди та ремонт.

Моніторте ринок

Забудовники нерідко пропонують знижки на етапі котловану, під час акцій або наприкінці кварталу: різниця в ціні може бути відчутною. Підписка на розсилки забудовників і регулярний моніторинг профільних платформ допоможуть не пропустити вигідний момент.

Розгляньте державні програми

«єОселя» пропонує іпотеку під 3% або 7% річних на строк до 20 років. Понад 50% запитів у межах програми: на житло з готовим ремонтом, щоб включити його вартість у кредит.

Перелік акредитованих об'єктів і банків-партнерів програми регулярно оновлюється, і варто перевіряти актуальні умови безпосередньо перед зверненням.

Перевірте юридичну чистоту об'єкта та репутацію забудовника

Документи на землю, дозвіл на будівництво, наявність судових спорів, це мінімум, який варто вивчити до підписання договору. Більшість цієї інформації доступна безкоштовно у відкритих державних реєстрах: Кадастровій карті, реєстрі судових рішень та єдиній електронній системі у сфері будівництва.

Розгляньте вторинний ринок

Там можна знайти цікаві пропозиції за адекватною ціною, особливо якщо квартира потребує лише косметичного ремонту. У містах із високим попитом на оренду вторинне житло в хорошому стані може стати значно вигіднішим стартом, ніж очікування здачі новобудови.

Залучіть рієлтора або юриста

Це не зайві витрати, а страховка від набагато більших проблем. Особливо це актуально при купівлі на вторинному ринку, де ризики, пов'язані з історією об'єкта та правами власності, значно вищі, ніж у новобудові.

Якщо вирішили орендувати: на що звернути увагу

Оренда також потребує уважного підходу. І перший крок для безпечного орендування – офіційний договір: він захищає обидві сторони і є єдиним документом, на який можна спиратися в разі суперечок.

Беріть розписку про передачу депозиту. Час від часу фіксуйте стан квартири: фото під час заїзду і та виїзду, щоб захиститися від претензій щодо псування майна. І уточнюйте умови підвищення орендної плати заздалегідь: краще домовитися про фіксований відсоток індексації, ніж опинитися перед фактом різкого підвищення.

Від чого залежить вибір на користь оренди чи купівлі

Оренда вигідніша для тих, хто часто змінює місце проживання, не впевнений у фінансовій стабільності або планує залишатися в місті менше 10–12 років. У Києві та Одесі, де окупність купівлі перевищує 15 років, оренда залишається раціональнішим вибором у середньостроковій перспективі.

Купівля має сенс для тих, хто орієнтований на довгострокову перспективу, має стабільний дохід і розглядає нерухомість як інструмент збереження або примноження капіталу.