У Дніпрі знову виставили на продаж ТЦ "Приозерний": яка нова ціна

Один із найбільших торговельних центрів Дніпра, ТЦ "Приозерний", виставлено на продаж через систему електронних торгів OpenMarket.

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Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

Початкова ціна об’єкта знижена з 430 млн грн до 289,3 млн грн. Торги відбудуться 20 грудня 2024 року. Гарантійний внесок для участі складає 5% від початкової вартості лота — 14,47 млн грн, які будуть зараховані до ціни придбання.

ТЦ "Приозерний", побудований у 2009 році, є третім за площею торговим центром міста (понад 32 тисячі квадратних метрів). Будівля має шість наземних поверхів та підземний паркінг, який можна використовувати як укриття під час повітряних тривог.

В залежності від формату та розміру торгових точок, ТЦ може вміщувати до 100 орендарів. У будівлі встановлено шість ліфтів і чотири ескалатори, а центральний вхід обладнаний пандусом. Підземний паркінг вміщує 100 автомобілів, а також є наземна стоянка на 40 паркомісць.

Розташований у центральній частині міста, поруч із вокзалами та Центральним ринком, "Приозерний" поєднує торгові площі, офісні приміщення, склади, а також розважальні та спортивні зони з басейнами й спа.

Крім торгових площ, "Приозерний" пропонує офісні та складські приміщення, а також розважальні та спортивні зони, включаючи басейни та SPA. Лот включає сам торговий центр загальною площею 32 408,7 кв. м за адресою: м. Дніпро, вул. Майдан Озерний (Боброва), буд. 1, а також 12 земельних ділянок.

"Приозерний" на вперше намагаються продати

Це вже п'ята спроба ПриватБанку продати ТЦ. 4 жовтня ПриватБанк втретє виставив на продаж один з найбільших торговельних центрів Дніпра “Приозерний”, а 21 жовтня була четверта спроба.

Востаннє, ціна продажу лота становить 352,7 млн грн.

Зазначимо, що ТЦ "Приозерний" ПриватБанк виставляв на аукціон ще в січні 2021 року зі стартовою ціною 518 млн грн.

Проте торги тоді не відбулися, а незабаром суд наклав на торговельний центр арешт за позовом ТОВ "Місія-1" - колишнього власника "Приозерного" та одного з боржників ПриватБанку, яке також було пов'язане з екс-власниками самого ПриватБанку, який і забрав ТЦ собі в якості застави.

Пізніше, 25 травня 2022 року, Центральний апеляційний господарський суд (Дніпро) дозволив державному ПриватБанку користуватися та розпоряджатися власним нерухомим майном – торговим центром "Приозерний" у Дніпрі.