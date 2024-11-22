САП наполягає на повторному накладенні процесуальних обов'язків на ексголову "Нафтогазу" Коболєва

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішує питання про повторне накладення на колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва процесуальних обов’язків, оскільки Вищий антикорупційний суд попереднє звернення прокурорів проігнорував. Про це з посиланням на САП повідомляє на видання "Комерсант український".

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Прокурор ще 1 листопада звернувся до суду з клопотанням про продовження дії обов’язків, покладених на Коболєва як обвинуваченого у незаконній виплаті собі багатомільйонних премій.

Він, нагадаємо, був зобов'язаний повідомляти суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та здати на зберігання до Державної міграційної служби закордонний паспорт.

Втім, термін обов’язків закінчився 12 листопада, оскільки засідання з розгляду зазначеного клопотання САП не відбулося за ініціативою самого суду ані 5, а ні 8 листопада. Більш того, 1 листопада головуючий колегії суддів надав Коболєву дозвіл на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада.

САП додатково зверталася з листами до ВАКС 8 та 11 листопада, вимагаючи все ж розглянути клопотання про продовження ексголові "Нафтогазу" запобіжного заходу до закінчення його строку, однак відповідне засідання так і не було призначено.

"На сьогодні в обвинуваченого наявний запобіжний захід лише у вигляді застави в розмірі 107 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обов’язків на обвинуваченого", – додали в прокуратурі.

Крім цього, повідомляється, що зі згаданої справи проти Коболєва, яка має №42018000000001782, було виділено окреме провадження під №52023000000000177, яке стосується "обставин виплати йому другої частини премії та погодження продовження дії трудового контракту".

В чому обвинувачують Коболєва

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро повідомило Коболєву про підозру 19 січня 2023 року. За даними слідства, в травні 2018 року тодішній очільник "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі чого йому було виплачено на 229 мільйонів гривень більше, ніж було максимально дозволено наявними нормативними обмеженнями.

Йому інкримінували частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Слідство дійшло висновку, що Коболєв вчинив зловживання службовим становищем, оскільки, ініціювавши розгляд наглядовою радою НАК погодження виплати премії за досягнення, свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород наглядової ради той факт, що для керівників держпідприємств встановлено граничний розмір преміювання у 36 посадових окладів на рік.

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва, але пізніше Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, вирішивши відпустити експосадовція під заставу в 229 мільйонів гривень, тобто суму, заволодіння якою йому інкриміновано.

14 березня суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет. Надалі дію цього обмеження неодноразово продовжували, поки у вересні не скасували, зменшивши також розмір застави до 107 мільйонів гривень. 30 листопада 2023 року справу проти Коболєва передали до суду, і вже 14 грудня призначили до розгляду.

Зазначимо при цьому, що раніше захист Коболєва неодноразово просив ВАКС надати підозрюваному право виїзду за кордон. Прокурори САП заперечували, і ВАКС у задоволенні таких клопотань адвокатів відмовляв.

Зокрема, з попередніх ухвал вбачається, що судді вказували на наявність у Коболєва значних грошових коштів та, відповідно, ризиків переховування його за межами України. Крім того, Коболєв також просив ВАКС повернути йому паспорти, щоб "розробляти санкції проти Росії на світовому рівні", однак судді в цьому йому теж відмовили.