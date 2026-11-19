Перебои с электроэнергией, российские обстрелы и рост себестоимости угрожают украинским производителям продуктов. Под ударом оказалась отрасль, за январь-октябрь 2026 года принесшая Украине $18,6 млрд экспортных поступлений. Остановка пищевых предприятий может привести к сокращению производства, удорожанию продуктов и потере рабочих мест.

Старший аналитик аналитического департамента компании Pro-Consulting Ярослав Куликовский объяснил Dilo, может ли Украина потерять часть собственного производства и сколько будет стоить восстановление поврежденных заводов.

Отключение света и обстрелы: какие угрозы предстали перед пищевой промышленностью

В преддверии зимы 2026-2027 годов ситуация в украинской пищевой промышленности остается сложной из-за ряда факторов, а именно:

российские атаки на производственную и энергетическую инфраструктуру;

рост операционных расходов;

ухудшение финансового состояния предприятий .

По результатам исследования Американской торговой палаты в Украине и Deloitte Ukraine от 7 октября 2026 г., 62% опрошенных компаний считают перебои с электроснабжением главным риском для непрерывности своей деятельности, 45% выделяют угрозы физическим активам, а 42% - проблемы с логистикой.

Для производителей продовольствия энергетические риски особенно опасны из-за необходимости непрерывной работы технологического оборудования, холодильных систем и производственных линий.

Наиболее уязвимы малые и средние производители с ограниченными финансовыми резервами, предприятия прифронтовых регионов, а также молоко- и мясоперерабатывающие заводы, птицефабрики, хлебозаводы и производители замороженных продуктов.

Ситуацию усложняет удорожание энергоресурсов, горючего, логистики и оплаты труда.

Как отметил Куликовский, дополнительное давление создают непосредственные атаки на пищевые предприятия: в частности, 8 ноября был поврежден соеперерабатывающий завод "Астарты", после чего предприятие приостановило работу, а в сентябре в результате удара по заводу Reeva в Белой Церкви также было временно остановлено производство и отгрузка продукции. А 13 ноября компания "Виктор и К", владеющая брендом "Королевский вкус", объявила о вынужденной полной остановке производства майонезов, растительного масла и другой продукции.

"Говорить об угрозе массовой остановки всей пищевой промышленности преждевременно, поскольку крупные производители имеют больше возможностей инвестировать в генераторы, автономные энергоснабжения и альтернативные логистические маршруты, а базовый спрос на продукты питания остается относительно устойчивым", - сказал эксперт.

По его словам, длительные отключения и новые обстрелы могут привести к сокращению мощностей финансово уязвимых предприятий, локальному дефициту отдельных товаров и росту цен.

$18,6 млрд экспорта: чем грозит останов крупных пищевых предприятий

Куликовский подчеркнул, что остановка крупных пищевых предприятий будет иметь последствия не только для производства продовольствия, но и для аграриев, поставщиков, транспортных компаний и работников. Утрата даже одного крупного переработчика может нарушить работу десятков поставщиков, а аграрные предприятия рискуют столкнуться с сокращением каналов сбыта сырья и снижением закупочных цен.

"Для внутреннего рынка это означает сокращение предложения отдельных категорий продовольствия, ослабление конкуренции и потенциальное ускорение роста розничных цен, которые уже находятся под инфляционным давлением: за октябрь 2026 года продукты питания подорожали на 2% за месяц и на 8,2% по сравнению с декабрем 2025 года", - подчеркнул эксперт .

Он добавил, что ощутимы могут быть и последствия для внешней торговли. По данным Государственной таможенной службы, за январь-октябрь 2026 года Украина экспортировала продовольственные товары почти на 18,6 млрд долларов, что составляет более половины общего товарного экспорта страны.

Остановка крупных пищевых предприятий может уменьшить экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью, негативно повлиять на валютные поступления и снизить конкурентоспособность украинских производителей на международных рынках, считает аналитик.

"Одновременно существует риск усиления зависимости от импорта в отдельных товарных сегментах, причем такая тенденция уже наблюдается в молочной отрасли. В течение десяти месяцев 2026 года импорт молочной продукции составил почти $320 млн., тогда как экспорт составляет $287 млн., сформировав отрицательное торговое сальдо на уровне почти $33 млн.", - рассказал Куликов.

При этом ухудшение торгового баланса молочной продукции обусловлено не только военными рисками, но ценовой конкуренцией с европейскими производителями и подорожанием молочного сырья в Украине, закупочная стоимость которой с августа по октябрь 2026 года выросла на 17%. В целом за последние годы доля импортируемой продовольственной продукции увеличилась на 1-2% на украинском рынке, отметил эксперт.

"В то же время риск общенационального дефицита продовольствия остается ограниченным благодаря значительной отечественной сырьевой базе, наличию альтернативных производственных мощностей и возможности перераспределения заказов между предприятиями, хотя в отдельных регионах (например, на востоке или юге) или товарных категориях возможны перебои со снабжением", - пояснил Куликовский.

Остановка крупных предприятий также грозит сокращением налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты, потерей рабочих мест и снижением доходов населения в регионах их присутствия.

"Самым опасным долгосрочным последствием может стать постепенная потеря части украинской пищевой переработки, когда сельскохозяйственная продукция будет все чаще экспортироваться как сырье, а внутренний рынок будет насыщаться импортными товарами с более высокой добавленной стоимостью", - заявил Куликовский.

Сколько будет стоить строительство заводов в Украине

Стоимость восстановления поврежденных предприятий зависит от масштабов разрушений и необходимости замены оборудования.

"Стоимость таких проектов может колебаться от нескольких миллионов гривен для небольших производств до десятков миллионов долларов для крупных пищевых предприятий, хотя точный бюджет определяется индивидуально в зависимости от мощности, технологии и масштабов повреждений", - сказал аналитик.

Одним из механизмов поддержки остается государственная программа грантов для иностранных перерабатывающих предприятий, которая согласно обновленным условиям Министерства экономики за октябрь 2026 года предусматривает финансирование до 16 млн грн на восстановление поврежденных мощностей и до 8 млн грн на развитие производства, отметил Куликовский.



Для пострадавших от российских обстрелов государство может покрывать до 80% стоимости соответствующего проекта, однако для крупных заводов такие объемы поддержки обычно являются лишь частичным источником финансирования и требуют дополнения собственными средствами, кредитами или иностранными инвестициями.

По оценке аналитика, частичное восстановление предприятий, не подвергшихся критических разрушений, может продолжаться от нескольких месяцев до года, тогда как восстановление крупных заводов с полной заменой технологического оборудования способно потребовать двух-трех лет и более, особенно с учетом сроков поставки импортных производственных линий.

Возврат к довоенным объемам производства будет зависеть не только от завершения строительных работ, но и от:

восстановление внутреннего спроса;

экспортных рынков;

доступности сырья;

обеспечение предприятий необходимым количеством работников.

В то же время, часть малых и средних предприятий с высокой задолженностью или производствами в опасных регионах не сможет профинансировать восстановление и будет вынуждена окончательно прекратить деятельность или перенести ее в другие регионы.