На фоне временных остановок работы крупных масличных заводов в Украине из-за российских атак отдельные торговые сети ввели ограничения на продажу подсолнечного масла. В частности, в "Эпицентре" позволяют покупать до двух бутылок в одни руки, а в АТБ – до шести по одному чеку. В Novus заверили, что запасов продукции достаточно, поставки продолжаются в штатном режиме, а ограничивать продажу сеть не планирует.

Dilo разбиралось, какие супермаркеты установили предел на покупку масла и какова ситуация с запасами в торговых сетях.

Какие супермаркеты ввели ограничения на растительное масло

Первые объявления об ограничении продаж подсолнечного масла СМИ зафиксировали в сети "Эпицентр" на улице Городоцкой во Львове. Там покупатели могут приобрести не больше двух бутылок продукта в одни руки.

Причиной стало то, что из-за атак РФ огромные масличные заводы приостановили работу в Украине.

Как пишет Телеграф, также в "АТБ" по одному чеку можно купить не более шести бутылок растительного масла. Кроме того, для некоторых других товаров также действуют ограничения.

Кроме того, для некоторых других товаров также действуют ограничения .

Ограничения, введенные 28 августа 2026 года, пока сохраняются.

Ситуация с запасами масла в Novus

Руководитель отдела внешних коммуникаций и связей с общественностью сети Novus Кристина Ивченко сообщила Dilo, что сеть имеет достаточный объем продукта, а поставки подсолнечного масла в сеть не прекращаются и проходят в штатном режиме.

"Нет, мы не планируем вводить никаких ограничений на количество подсолнечного масла для одного покупателя. Товара на полках достаточно", - заявила Ивченко .

В то же время компания получила официальные сообщения о возможных изменениях в графиках отгрузки от тех производителей, чьи мощности получили повреждения вследствие вражеских атак.

Ассортимент подсолнечного масла Novus хорошо диверсифицирован. Суммарно продукция упомянутых производителей занимает около трети нашего общего объема закупок в этой категории.

Планирует ли Novus импортировать масло и ограничивать продажу

В сети не видят потребности в импорте и не прогнозируем дефицита продукта. Сеть имеет широкий пул украинских поставщиков, в том числе и небольших локальных производителей, что позволяет нам оперативно перераспределять объемы.

Также в Novus отметили, что фиксируют определенную реакцию на информационное поле – за последние выходные объем продаж подсолнечного масла в магазинах сети увеличился.

Какие производители подсолнечного масла остановили работу в ноябре

12 ноября агрохолдинг "Кернел" полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности. В тот же день компания "Дельта Уилмар Украина" остановила работу своих производственных мощностей, включая маслоэкстракционный завод в Одесской области.

13 ноября в Днепре временно остановил закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки".

Кроме того, 16 ноября, завод по производству подсолнечного масла "Олейна", находящегося в центре Днепра, приостановил свою работу из-за российского удара.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщал, что в Украине приостановлено около 50% мощностей по переработке масличных культур. Однако временное сокращение переработки пока не создает предпосылок существенного удорожания масла на внутреннем рынке. Как пояснил Высоцкий, внутреннее потребление значительно меньше объемов экспорта, а на рынке есть складские запасы продукции.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук заявлял, что дефицит масла в Украине не предусматривается.