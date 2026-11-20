На тлі тимчасових зупинок роботи великих олійних заводів в Україні через російські атаки окремі торговельні мережі запровадили обмеження на продаж соняшникової олії. Зокрема, в "Епіцентрі" дозволяють купувати до двох пляшок в одні руки, а в АТБ - до шести за одним чеком. У Novus запевнили, що запасів продукції достатньо, постачання тривають у штатному режимі, а обмежувати продаж мережа не планує.

Dilo розбиралося, які супермаркети встановили ліміт на купівлю олії та яка ситуація із запасами в торговельних мережах.

Які супермаркети ввели обмеження на олію

Перші оголошення про обмеження продажу соняшникової олії ЗМІ зафіксували в мережі "Епіцентр" на вулиці Городоцькій у Львові. Там покупці можуть придбати не більше двох пляшок продукту в одні руки.

Причиною стало те, що через атаки РФ величезні олійні заводи призупинили роботу в Україні.

Як пише Телеграф також в "АТБ" за одним чеком можна купити не більше шести пляшок рослинної олії. Крім того, для деяких інших товарів також діють обмеження.

Крім того, для деяких інших товарів також діють обмеження.

Обмеження, які запровадили 28 серпня 2026 року, поки зберігаються.

Ситуація із запасами олії в Novus

Керівниця відділу зовнішніх комунікацій та зв’язків з громадськістю мережі Novus Кристина Івченко повідомила Dilo, що мережа має достатній об’єм продукту, а поставки соняшникової олії в мережу не припиняються і відбуваються у штатному режимі.

"Ні, ми не плануємо запроваджувати жодних обмежень на кількість соняшникової олії для одного покупця. Товару на полицях достатньо", - заявила Івченко.

Водночас компанія отримала офіційні повідомлення про можливі зміни в графіках відвантаження від тих виробників, чиї потужності зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак.

Асортимент соняшникової олії в Novus добре диверсифікований. Сумарно продукція згаданих виробників займає близько третини від нашого загального об’єму закупівель у цій категорії.

Чи планує Novus імпортувати олію та обмежувати продаж

Наразі у мережі не бачать потреби в імпорті та не прогнозуємо дефіциту продукту. Мережа має широкий пул українських постачальників, зокрема й невеликих локальних виробників, що дозволяє нам оперативно перерозподіляти об’єми, заявили у

Також у Novus зазначили, що фіксують певну реакцію на інформаційне поле – протягом останніх вихідних об’єм продажів соняшникової олії у магазинах мережі збільшився.

Які виробники соняшникової олії зупинили роботу у листопаді

12 листопада агрохолдинг "Кернел" повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості. Того самого дня компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу своїх виробничих потужностей, включно з олійноекстракційним заводом в Одеській області.

13 листопада у Дніпрі тимчасово зупинив закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки".

Крім того, 16 листопада, завод з виробництва соняшникової олії "Олейна", що знаходиться у центрі Дніпра, призупинив свою роботу через російський удар.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що в Україні призупинено близько 50% потужностей з переробки олійних культур. Проте тимчасове скорочення переробки наразі не створює передумов для суттєвого подорожчання олії на внутрішньому ринку. Як пояснив Висоцький, внутрішнє споживання значно менше за обсяги експорту, а на ринку є складські запаси продукції.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук заявляв, що дефіцит олії в Україні не передбачається.