Названы самые популярные бензиновые авто в Украине

Самыми популярными на рынке новых легковушек Украины остаются автомобили с бензиновыми двигателями. Лидером рынка стал среднеразмерный хэтчбек SKODA Scala.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Там отмечают, что в январе автопарк Украины пополнили почти 1,7 тысячи бензиновых авто. Это на 5% больше, чем в прошлом.

"Однако их рыночная доля снизилась с 54% до 39%", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Сообщается, что лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал среднеразмерный хэтчбек SKODA Scala.

ТОП-10 моделей новых бензиновых авто в январе:

1.SKODA Scala – 126 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 120 ед.;

3. RENAULT Duster – 110 ед.;

4. MAZDA CX5 – 103 ед.;

5. HYUNDAI Tucson – 77 ед.;

6. SUZUKI Vitara – 66 ед.;

7. SUZUKI SX4 – 66 ед.;

8. LEXUS RX – 55 ед.;

9. SKODA Octavia – 46 ед;

10. SKODA Kamiq – 45 ед.

Рынок новых автомобилей в Украине

В течение января 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

В январе автопарк Украины пополнили больше 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) и 1,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Одесская области.