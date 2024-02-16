Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні

Найпопулярнішими на ринку нових легковиків України залишаються автомобілі з бензиновими двигунами. Лідером ринку став середньорозмірний хетчбек SKODA Scala.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Там зазначають, що у січні автопарк України поповнили майже 1,7 тисяч бензинових авто. Це на 5% більше, ніж торік.

"Однак їх ринкова частка зменшилась з 54% до 39%", - підкреслили в "Укравтопромі".

Повідомляється, що лідером ринку нових бензинових авто став середньорозмірний хетчбек SKODA Scala.

ТОП-10 моделей нових бензинових авто у січні:

1.SKODA Scala - 126 од.;

2. TOYOTA RAV-4 - 120 од.;

3. RENAULT Duster - 110 од.;

4. MAZDA CX5 - 103 од.;

5. HYUNDAI Tucson - 77 од.;

6. SUZUKI Vitara - 66 од.;

7. SUZUKI SX4 - 66 од.;

8. LEXUS RX - 55 од.;

9. SKODA Octavia - 46 од.;

10. SKODA Kamiq - 45 од.

Ринок нових авто в Україні

Впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

У січні автопарк України поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) та 1,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Харківська та Одеська області.