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Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні
Найпопулярнішими на ринку нових легковиків України залишаються автомобілі з бензиновими двигунами. Лідером ринку став середньорозмірний хетчбек SKODA Scala.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Там зазначають, що у січні автопарк України поповнили майже 1,7 тисяч бензинових авто. Це на 5% більше, ніж торік.
"Однак їх ринкова частка зменшилась з 54% до 39%", - підкреслили в "Укравтопромі".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Повідомляється, що лідером ринку нових бензинових авто став середньорозмірний хетчбек SKODA Scala.
ТОП-10 моделей нових бензинових авто у січні:
1.SKODA Scala - 126 од.;
2. TOYOTA RAV-4 - 120 од.;
3. RENAULT Duster - 110 од.;
4. MAZDA CX5 - 103 од.;
5. HYUNDAI Tucson - 77 од.;
6. SUZUKI Vitara - 66 од.;
7. SUZUKI SX4 - 66 од.;
8. LEXUS RX - 55 од.;
9. SKODA Octavia - 46 од.;
10. SKODA Kamiq - 45 од.
Ринок нових авто в Україні
Впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.
У січні автопарк України поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) та 1,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Харківська та Одеська області.